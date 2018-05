El Canijo de Jerez: "Hay que confiar más en la libertad de expresión"

Marcos del Ojo (Jerez de la Frontera, 1982), más conocido como el Canijo de Jerez, está feliz con su nueva gira. Así lo cuenta en un tren camino a Salamanca, una parada más en la presentación de su nuevo disco 'Material de Jaleo', el tercer trabajo de el Canijo de Jerez que lleva menos de un mes a la venta. "Sólo me está dando alegrías", cuenta. La gira lo llevará también al Babylon Fest, cuyo cartel encabeza en su tercera edición. "Soy súper partidario de apoyar a grupos e iniciativas noveles. Imagínate, yo vengo de la música callejera, he empezado tocando en el escalón con mis colegas y entonces sé lo que significa el esfuerzo y el trabajo", recuerda.

Por eso, insiste en que es importante dar salida a este tipo de grupos, porque "no siempre hay que apoyar a los mismos". En este sentido, resalta que así también se atrae a público de todas partes a estos pequeños festivales, y los músicos tiene la opción de mostrar su música no sólo a la gente de su ciudad. "Es bonito para el pueblo, es bonito que se pueda vivir de la cultura de la música, porque es un lenguaje, una manera de compartir y pasarlo bien. La música está para eso", recalca.

Volviendo a 'Material de Jaleo' se muestra orgulloso de que ya está entre los discos más vendidos de España y que "todo" son buenos comentarios para su nuevo trabajo, después de años sin volver a publicar uno. "La gente no para de cantar las canciones nuevas en los conciertos, en el Babylon lo vamos a bordar porque tenemos muchas ganas", asegura el cantante jerezano. Eso no quiere decir, eso sí, que se olvide de las canciones más emblemáticas de su carrera, como puede ser 'La primavera trompetera' o 'El aire de la calle': "Mi carrera con los Delinqüentes ha sido un impulso, estuvimos muy arriba".

Ese "impulso" es un orgullo para el Canijo. "Mucha gente me identifica con ellos y yo sigo cantando mis canciones de esa época en directa y siempre ha sido un empujoncillo. Pero empezar desde cero con el solitario también fue picar piedra de a poco. Ahora me encuentro en un momento súper bueno", afirma. La gira de presentación de su último trabajo lo llevará a recorrer "gran parte" de España, y hasta ahora ha llenado "todos los sitios". "Efectivamente, los Delinqüentes han sido un plus pero yo también me lo he tenido que trabajar", recalca. Además, no descarta que haya una reunión del grupo "dentro de muy poquito" y muestra de ello es la colaboración de Diego Pozo, 'El Ratón', en 'Material de Jaleo'.

El jaleo, como concepto

¿Qué significa 'Material de Jaleo'? "El jaleo me ha acompañado a lo largo de mi vida. Siempre. Ya sea por la música que hacemos, que es de jaleo, de fiesta y claro así le quise poner. Y luego el manual, para que sea una guía para pasarlo bien", explica el Canijo. El primer single del disco, 'Libera la fiera', es una manera de que ayudar a quienes lo escuchen a pasárselo bien, gracias a ritmos muy rumberos y alegres, "muy característicos del Canijo", pero también tiene un contenido muy potente.

"Quise hablar de que la gente se tiene que liberar. Que la gente que está encerrada en su mundo, salga. Ahora se está hablando mucho de la desigualdad de género, del racismo, de la guerra, y hablo de romper estas cadenas que nos atan y nos tienen encerrados en la cueva. Hay que salir fuera", reflexiona. Es, además, producto de un período en la vida del cantante, cuando se encontraba sumergido en un bloqueo creativo. "Pero luego volví a sonreír y encontrarme con las canciones. El significado verdadero es liberar la feria que llevamos dentro, es un eslogan universal finalmente", explica.

Además, asegura que viene bien para este tiempo cuando ya empieza la primavera, después de un invierno que ha sido "muy largo, con mucha lluvia, mucho viento, viene bien una canción fresquita". Y es que en el disco también reivindica mucho la necesidad de soñar más: "Sueña y olvídate de la vida moderna / y agárrate a la cuerda hasta que pase la epidemia", canta en 'Sueña'. "Necesitamos más aire, por supuesto. Es el objetivo que nos marcamos en la banda, el soñar, el imaginar y no perder ni los sueños. Creo que es eso lo que busco", asegura.

Y es que dentro de estos sueños está, precisamente, el vivir de la música, y forjar una carrera que va en ascenso. "Me he dedicado a esto muchos años y poder conseguir vivir de esto, estoy muy feliz cómo nos han salido las cosas", asegura. Aunque el disco empezó con un bloqueo, un viaje de dos meses a la India terminó con ello y en menos de seis meses tenía listo el disco nuevo. "Para mí, ha sido lo más rápido, pero es que muchas veces es lo que tiene sentido, para no perder la energía inicial", explica.

Finalmente, al igual que muchos otros músicos españoles, ha mostrado todo su apoyo al rapero Valtónyc, que se encuentra actualmente fugado de la justicia tras haber sido condenado a más de tres años de cárcel. "Es muy duro. Parece incongruente la sentencia, creo que hay que confiar más en la libertad de expresión. Apoyo totalmente al compadre, del tirón vamos. Lo que le ha pasado a él, nos puede pasar a mí o a otro compañero, por eso espero que se haga justicia y que sea como una broma de mal gusto", explica. Considera que es "evidente" que no se puede "castigar y condenar hacer música": "parece que vamos atrás".