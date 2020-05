Carmen Picazo: "El Gobierno de García-Page no se ha creído lo que venía. Ha llegado todo con sorpresa"

"La crisis no se ha gestionado minuto a minuto. Se debería haber gestionado con mucha antelación, a una semana mínimo vista y se debería haber imaginado lo inimaginable". Es el resumen del balance que hace la portavoz parlamentaria de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo. "Nuestras críticas van por ahí: que ha habido mucha improveisación, ha faltado previsión, hemos visto una falta importante de liderazgo", recalca la diputada regional.

Picazo se remonta "al principio del todo", antes del Estado de Alarma, y recuerda que en una Comisión parlamentaria de Sanidad a principios de marzo, la diputada del partido Úrsula López ya "nos puso en alerta de la situación del virus". "Entonces el director general de Salud Pública vino a decir que era una neumonía vírica más. No le dio, desde luego la importancia que ha tenido luego. Pero nosotros advertimos de la problemática y que había que prepararse", explica.

En este sentido, lamenta el "colapso" que se ha visto en hospitales como el de Alcázar de San Juan, Toledo o de Albacete. "Lo que pretendíamos era que no hubiera entre 70 y 80 personas esperando una cama durante incluso más de un día. Fueron escenas de desborde y se podría haber tomado medidas que anticipamos y pedimos tanto desde las Cortes como desde el Ayuntamiento de Albacete", señala.

"Un líder de verdad lo que hace es dejarse aconsejar y elegir la mejor opción. Hemos visto que se han equivocado", asegura Picazo, que explica que en la fase de la desescalada la situación que denuncian no se debe repetir. "Vemos lo que ha pasado con las residencias de mayores, es desolador. Son personas vulnerables que han tenido que morir solas y esperamos que esto no se olvide, para que no vuelva a pasar".

"La falta de transparencia ha brillado por su ausencia"

La portavoz de Ciudadanos también lamenta que la "falta de transparencia ha brillado por su ausencia", por parte del Gobierno regional, debido a que se ha "paralizado" la actividad en las Cortes, así como la "posibilidad de hacer preguntas" al Ejecutivo castellanomanchego. Y esto, a pesar de que asegura que se ha intentado abrir la posibilidad en "varias Mesas y Juntas de portavoces", en las que se ha pedido que se levante dicha "suspensión" para poder tener acceso a los datos. "Sería muy aconsejable que la oposición pueda tener datos para colaborar, en la medida de lo posible. Cuanto más información se tenga, mejor".

"Echamos en falta la información, desde cuántas personas han sido afectadas, en qué residencias, en qué poblaciones, no sabemos cuánto material se ha comprado, ni dónde ni cómo ni en qué proporción se ha distribuido, si es mucho, o poco, no sabemos absolutamente nada a día de hoy sobre este aspecto", recalca. De todos modos, valora que se vaya a conocer los datos de afectados a niel municipal.

"De este modo vamos a poder ver la trazabilidad, estamos contentos. Se podría haber hecho hace una, dos o tres semanas, porque es algo elemental. Hay expertos de la UCLM que lo llevan diciendo y también lo han dicho desde la Unión Europea, no es algo que desde Ciudadanos nos hayamos inventado", recalca. A esto, añade que con este tipo de datos se podrá entrar en la fase de desescalada con "más garantías de seguridad, tanto sanitaria como económica". "Esta semana podrían haber abierto más negocios, hemos llegado tarde a todas las semanas y no nos podemos permitir volver a la casilla de salida, tenemos que coger impulso".

Cambiar el presupuesto regional

"El presupuesto actual no sirve. La crisis va a afectar a todo, y es de tal magnitud que debe estar enfocado precisamente al sector sanitario y al económico para salvar empleos, o por lo menos intentar que no se pierda más. Ha de ir enfocado a estos dos puntos, pero también sin perder de vista el aspecto social, porque muchas familias lo están pasando mal. El presupuesto debe responder a estas expectativas", asegura Picazo.

De este modo, asegura que "están dispuestos" a "cualquier modificación presupuestaria" que fuera necesaria, porque la Ley, recuerda, "permite estas modificcaiones en caso de catástrofe". "García-Page ha hecho referencia a esto, está previsto. No queremos dejar de lado a las empresas, ni que queden aparcadas". Para llevar a cabo este cambio que reclaman, "cabe la posibilidad de ir a Pleno y aprobarlo". "Hablamos de un Pacto por la Reconstrucción, con medidas consensuadas, con más participación, queremos que no se cometan errores y que se puedan consensuar estas medidas".

En cuanto al Pacto, lamenta que sólo se ha celebrado una reunón. "Ahora mismo hay abierta una serie de grupos, estamos trabajando en propuestas, ya el pasado 15 de abril presentamos un documento con propuestas de Pacto que consideramos que se deben poner encima de la mesa", afirma. Pero, puntualiza, ha "pasado un mes y se ha celebrado una mesa", a pesar ed que llevan "semanas viendo si se convocan o no". "Hemos perdido tiempo y la tónica general debe ser que no hay más tiempo que perder, tenemos que arremangarnos las mangas de la camisa", afirma.

Situación de partida que "no es ventajosa"

"En Castilla-La Mancha partimos de una posición que no es ventajosa, y así lo dicen los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, partimos de una posición que noes buena. La gestión en el empleo no ha sido boyante ni certera, tenemos una gran debilidad por la falta de fortaleza en la industria de la región. Esta crisis puede ser demoledora", afirma.

De cara a la desescalada, la postura que defiende Picazo es clara: "Nos parece imprescindible el uso de mascarillas, sabemos que no se quiere poner obligatoriedad, pero tenemos que concienciarnos todos para hacer la escalada con seguridad y la mascarilla será muy necesaria", afirma. Además aboga por hablar "ya" de cómo será la vuelta al colegio en septiembre y pide que no se vea "a primeros de septiembre lo que vamos a hacer". "Pedimos precisión", asegura, pero no sólo en los colegios, sino también de cara a la gestión de las residencias de mayores. "Hay que hacer una radiografía y un diagnóstico para no permitir que vuelva a pasar lo que ha pasado.

"Creo que el Gobierno no se ha creído lo que venía. Ha llegado todo con sorpresa. Hay que dejarse acompañar de la mano de los expertos, dejarse ayudar por la sociedad civil, saber buscar y así coger la mejor opción. Ha sido un círculo muy cerrado el que ha tomado las decisiones, que en muchos casos no han sido acertadas", concluye.