Castilla-La Mancha pide al Gobierno de España eliminar la obligación de las personas trans de presentar informes médicos en el Registro Civil

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado partidario este jueves de "cambiar" los requisitos legales para que las personas trans puedan modificar el sexo consignado en el Registro Civil sin necesidad de acreditar con informes médicos que se han sometido a tratamientos hormonales, quirúrgicos o psiquiátricos.

"El hecho de que se les exija un informe que acredite que tienen disforia de género es patologizante para estas personas. Entendemos que esto habría que cambiarlo", ha dicho la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, durante un debate general en las Cortes regionales sobre la problemática del colectivo transexual en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Fernández ha recordado que el PSOE ya presentó una Proposición de Ley ante el Congreso de los Diputados allá por 2017 que, aunque llegó a tomarse en consideración, no llegó a ser votada al llegar las elecciones. "Es una tarea que sigue pendiente" para que las condiciones de acceso al cambio sean mucho más "sencillas" y que "sea suficiente con una solicitud expresa" de la persona interesada ante el Registro Civil.

No obstante, el Ejecutivo castellanomanchego se ha mostrado partidario de "establecer un sistema garantista para las personas trans", sin que el proceso se convierta en "una puerta trasera para otras situaciones indeseables que, desde luego, no defiende el movimiento trans en ningún caso. No se puede frivolizar con la situación que viven estas personas”, comentaba.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya dio, a principios de este año, los primeros pasos para aprobar una Ley LGTBI regional, pendiente desde la pasada legislatura, y cuya elaboración y tramitación quedó aplazada por la pandemia.

Hoy Fernández ha recordado que el objetivo de esta norma es que las personas trans "tengan más derechos, garantías e igualdad de trato y garantía de no discriminación" y recogerá expresamente el derecho a acceder a los tratamientos de la cartera de servicios sanitarios, "garantizando tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo, que deben ser siempre opción y no obligación", ha matizado.

También tendrán derecho a recibir atención individualizada tanto desde el punto de vista social, como psicológico y sexológico durante su tránsito.

La ley también incluirá un protocolo de atención relacionado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para paliar consecuencias para quienes sufren delitos de odio. Toda la formación e información que puedan tener será muy necesaria”, decía.

Otro de los objetivos será la formación y sensibilización del personal de la Administración Pública con prioridad a los ámbitos de la Sanidad, la Educación, y los Servicios Sociales. Y en particular, abundaba, en la Atención Primaria y en el ámbito rural.

Fernández también ha abogado por "preservar la perspectiva de género para visibilizar a las mujeres dentro del colectivo LGTBI" y no solo con motivo de la celebración, el próximo 28 de junio, del Día del Orgullo en el que este año las protagonistas son, precisamente, las mujeres

“No sé si llegaré a ver que las mujeres trans son simplemente mujeres y que los hombres trans son simplemente hombres, pero por encima de todo somos personas con derecho a vivir con libertad y con la obligación de respetar la libertad de los demás".

Una resolución impulsada por Ciudadanos y apoyada por PSOE y PP

Las Cortes castellanomanchegas han dado luz verde hoy a una resolución conjunta dirigida tanto al Gobierno regional como al central que tiene como fondo la futura Ley regional LGTBI.

A iniciativa de Ciudadanos, y tras introducirse "algunas mejoras", según ha apuntado el portavoz de la formación naranja, Alejandro Ruiz, ha contado con el respaldo de de PSOE y PP.

Alejandro Ruiz, presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos en Castilla-La Mancha, con la consejera de Igualdad en primer plano Foto: Carmen Toldos

Ruiz se congratulaba de la unanimidad asegurando que "hay que dar un paso más hacia la modernidad en una Castilla-Mancha que es abierta y plural. Debe pasar del blanco y negro para apostar por un arcoiris de colores en la región dejando atrás los azules y los rojos".

"La unanimidad de hoy es un paso más en la conquista de sus derechos y su libertad", ha dicho la consejera de Igualdad, mientras que el PP, a través de la diputada María Roldan, exigía que se dote a la la futura ley regional "de presupuesto".

La resolución insta al Gobierno regional a aprobar una Ley Integral de Igualdad LGTBI que tenga en cuenta la diversidad sexual y de género y garantice los derechos de las realidades trans en el libre desarrollo de su personalidad en Castilla-La Mancha.

También solicita elaborar un protocolo integral para personas trans "que asegure la libre identidad en todos los ámbitos y especifique medidas en el ámbito sanitario, social, laboral y educativo", un plan integral de igualdad LGTBI en el medio rural de Castilla-La Mancha o la creación de una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad dentro de la región.

Por otro lado se reclama la creación o mejora de protocolos de atención integral trans y diseñar la formación dentro del ámbito educativo, sanitario, y social, principalmente destinados a familias y profesorado "al ser la escuela y la familia el primer lugar de detección y exposición de las inquietudes trans en menores" y garantizar la "formación específica" sobre transexualidad en el ámbito sanitario, priorizando la Atención Primaria "al ser el primer contacto de las personas trans cuando pretenden resolver sus dudas sobre el tránsito de sexo".

Modificar la Ley 3/2007 de ámbito nacional

La resolución también incluye peticiones al Gobierno central que pasan por "una mayor colaboración y financiación" para la puesta en marcha de políticas públicas en materia LGTBI en CastillaLa Mancha, así como el "impulso" para modificar de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas "para eliminar la terminología y los requisitos patologizantes con las personas trans y que pueda tener en cuenta a las personas menores trans".

En este sentido también se reclama "minimizar" los periodos de transición administrativa en los procesos de tránsito de sexo.

Interrupción del Pleno al detectarse un fuerte olor a quemado

La anécdota en el debate plenario la protagonizaba un fuerte olor a quemado en el Salón de Plenos durante la intervención de la diputada del PP, María Roldán, que ha obligado a detener la sesión durante unos diez minutos.

La causa del fuerte olor, según ha podido comprobar en persona el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, junto al letrado mayor de las Cortes y personal de la casa, se producía en el exterior. Ha sido el embrague quemado del camión de una empresa de mudanzas en una calle aledaña al edificio. El debate parlamentario ha continuado poco después.