Castilla-La Mancha debate sobre el nuevo Gobierno entre acusaciones de “traición” y pelea por la españolidad

Las Cortes de Castilla-La Mancha se han convertido este jueves en cámara de resonancia del argumentario nacional de PP y Ciudadanos contra el recién constituido Gobierno nacional de coalición. En esta región se ha abierto la primera sesión parlamentaria del año con dos debates generales en el orden del día impulsados por ambas formaciones políticas para cargar contra el Ejecutivo central y, de paso, incidir en la presión al presidente regional, Emiliano García-Page, uno de los barones socialistas más críticos en los días previos a la investidura de Pedro Sánchez.

“Sánchez ha comprometido el principio de igualdad consagrado en la Constitución”, decía la portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo. “La democracia en España está en peligro con ustedes", añadía la portavoz ‘popular’, Lola Merino, que ha repetido el mensaje de “traición” socialista a España.

Casi dos semanas después del debate de investidura de Pedro Sánchez y en plena configuración del nuevo Gobierno central, los ecos del debate bronco del Congreso de los Diputados que se vivieron entre el 4 y el 7 de enero continúan ahora en el ámbito autonómico.

La portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha acusado a los socialistas de sostener “el camino emprendido por Pedro Sánchez que pone en riesgo la convivencia entre los españoles” y también de “polarizar” a la sociedad.

La portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo Foto: Carmen Toldos

“¡Qué pena, qué decepción! ¿Me van a decir que el PSOE ha quedado reducido a esto?”, se preguntaba Picazo que ha llegado a acusar a PSOE y Podemos de “alimentar a Vox cada día” y también de “promocionarlo con su retórica de dos Españas” donde “o se es progre o se es facha”.

“El señor Page se fue a comprar vaselina y todavía no ha vuelto”

Desde la bancada del PP, ha sido la diputada Lola Merino quien ha calificado de “inaudito” que García-Page “defienda a un gobierno que tiene como socios a quienes han dicho que les importa un comino la gobernabilidad de España. Es humillante que blanquee a un gobierno que enmudece cuando se ataca a la Constitución española, que calle con quienes reclaman la independencia de País Vasco y Catalunya” y en este sentido, decía, “no puede ser copartícipe de la ruptura de España”.

Los 'populares' Lola Merino y Paco Núñez durante el pleno Foto: Carmen Toldos

Después de recordarle sus numerosas comparecencias ante la prensa para mostrar su postura crítica en relación con las negociaciones con ERC, Merino se dirigía al presidente castellanomanchego, que no estaba en el salón de plenos. “El señor Page se fue a comprar vaselina y todavía no ha vuelto”.

Ha sido el diputado socialista Fernando Mora quien ha respondido a ambas diputadas. “Debatir lo mismo que en el Congreso no tiene mucho sentido, pero hay que meterse con el presidente de Castilla-La Mancha. Es para lo único que se ha traído este debate”, algo que ha calificado de “postura obsesiva” para con García-Page aunque “sin resultados”.

El “lenguaje vintage” de la derecha que recuerda a Franco

Mora ha comparado los argumentos de las dos derechas en el Parlamento regional con el lenguaje utilizado por Franco en el que fue su último discurso público, el 1 de octubre de 1975 cuando el dictador sostuvo que en España había “una conspiración masónico-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social”. Y en este punto, Mora afeó a Ciudadanos y PP su “lenguaje vintage”.

“Ha desenterrado a Franco. El PSOE ha muerto y ustedes lo saben”, decía Lola Merino. “A mí Franco me la trae al pairo, sinceramente. Lo he mencionado porque ustedes coinciden con su lenguaje. Han evolucionado muy poco y Borja Sémper lo ha entendido perfectamente. Aplaudo su reflexión”, le espetaba Fernando Mora a la diputada popular.

El socialista ha reclamado “más responsabilidad a todos los políticos”, rechazando el discurso de “buenos y malos españoles, de la España y la AntiEspaña” porque “es dividir a los españoles en dos y eso no es bueno para la sociedad en la que vivimos”.

“La gente nos pide diálogo y entendimiento. Hemos pasado del bipartidismo al bibloquismo” y los problemas, decía, “se han enquistado” para reconocer que a la hora de formar gobierno “todos tenemos la cuota de culpa que nos corresponde”.

“Este no es un país de constitucionalistas y anti-constitucionalistas. La inmensa mayoría son gente que está con la unidad de España y la Constitución”, decía un Fernando Mora que acusaba al PP de “tener bloqueado el Parlamento sin dar solución a los problemas de España como las pensiones o el paro” y de ser corresponsables del problema catalán.

“Hemos visto muchas fotos de Sáez de Santamaría con Oriol Junqueras. No me diga que no estaban negociando. Se han celebrado dos referéndums, estaban ustedes en el Gobierno y no pasó nada. Tuvieron que pasar días para que interviniese el Constitucional y que el PSOE votase la aplicación del 155”.

Ha pedido “lealtad” al PP y ha preguntado a sus diputados "¿por qué no facilitaron un gobierno con mayoría simple del partido más votado? Es lo que siempre han dicho hasta que se les rompió el cerebro con el Gobierno andaluz” y les ha acusado de “tener un miedo reverencial a Vox” a la hora de no abstenerse en la investidura de Sánchez. “Les comen por los pies”.

“España no puede permitirse seguir sin gobierno o tener unas terceras elecciones. Hubiera sido para mandarnos a todos literalmente a la mierda. Hemos elegido el mal menor. ¿Podía haber sido todavía menor? Sí, si ustedes nos hubieran apoyado”.

Sin embargo, el mensaje del PP incidía, como viene siendo habitual en las últimas semanas, en dejar entrever la existencia de varios psoes representados por Emiliano García-Page y Pedro Sánchez en lugares opuestos del posicionamiento político. “Sí, el PSOE se abstuvo para investir a Mariano Rajoy, pero no lo hizo Pedro Sánchez que prefirió marcharse del Congreso”.

“Está muy clara la posición del presidente García-Page en esta cuestión defendiendo la unidad de España”, zanjaba Fernando Mora.

El Gobierno central “ataca la educación, la iglesia, la caza y los toros”, según el PP

El segundo punto del orden del día era un debate general a instancias del PP sobre la misma cuestión para concretar las “consecuencias” que tendrá el nuevo Gobierno central para Castilla-La Mancha.

En realidad, se ha hablado de casi todo menos de eso, repitiendo muchos de los argumentos del debate anterior. Ha sido el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, quien ha intervenido en este punto para calificar al Ejecutivo central de ser un “gobierno abrazado al comunismo radical insolidario. No son palabras mías sino de José Bono. No sé si ahora renegarán de él", decía Núñez.

Paco Núñez, en las Cortes de Castilla-La Mancha

Núñez ha vuelto a cargar contra Emiliano García-Page. “Ha querido vestirse de socialista bueno y defensor de la unidad de España, pero al final es cómplice de lo que va a ocurrir y de las consecuencias nefastas para Castilla-La Mancha” que, en su opinión, se traducen “un ataque a la educación, a la iglesia, a la caza o a los toros. “Me pregunto, si no hay subvenciones a los toros, ¿qué pasará con escuelas taurinas como la de Albacete?”.

Por su parte, Ciudadanos rechaza lo que califica de “populismo de izquierdas que ataca al libre mercado y a las empresas”. El diputado David Muñoz Zapata ha citado algunos de los perjuicios que, en su opinión, provocará la coalición PSOE-Podemos en la región.

Entre ellos que una región como Castilla-La Mancha “con el tercer PIB per capita más bajo no se puede permitir espantar a las empresas”, afeando además que la coalición PSOE-Podemos “pretende cargarse la flexibilidad de la reforma laboral y eso, alertaba, supondrá “destrucción de empleo”.

Ciudadanos dice que no rechaza la subida del salario mínimo interprofesional pero “no de forma abrupta” -y en realidad el Gobierno de Pedro Sánchez no ha fijado calendario alguno al respecto- y en este aspecto el diputado ha recordado que Castilla-La Mancha “es la cuarta región con el salario medio más bajo. ¿Le han dicho a las empresas, micro pymes la gran mayoría, cómo le va a sentar la subida? Va a tener efectos aún más nocivos que en el resto de España”, aseguraba.

David Muñoz Zapata (Ciudadanos) en la tribuna de las Cortes de Castilla-La Mancha Foto: Carmen Toldos

También avisaba sobre el futuro de las inversiones en infraestructuras para aseverar que “se irán a otros territorios o su interpretación sobre la que podría ser la futura Ley de Bienestar Animal. “Nos invita a pensar en un ataque a la caza”, tan importante para la región, decía y a la que “no hay que atacar sino fomentarla”.

Además, ha acusado a los socialistas de “contradicción” respecto a su postura sobre la formación de Pablo Iglesias. “En Castilla-La Mancha les hemos visto renegar del gobierno de coalición con Podemos” (el que tuvo el PSOE en la región en la pasada legislatura) y sin embargo, decía, ahora lo “defienden” en el ámbito nacional pese a que “es peor porque está apoyado por nacionalistas e independentistas”.

Ciudadanos cree que “hay ahora una oportunidad de tranquilizar a los castellanomanchegos porque mucho de los votantes del PSOE el 26M no creo que estén de acuerdo con esta mal llamada coalición progresista” y pedía “proteger la iniciativa privada y el libre mercado, la educación concertada y la caza”, así como evitar que los castellanomanchegos sean “ciudadanos de segunda”.

Mora: “Yo soy más español que usted y voy a defender la unidad de España más que usted”

Desde la bancada socialista ha sido de nuevo Fernando Mora el encargado de responder a ambas formaciones políticas, aunque, en este caso, ha centrado más su réplica en los ‘populares’.

“Se cuelga usted de un columpio y no para”, le decía a Paco Núñez, del que ha criticado que se haya subido a la tribuna del Parlamento regional “como si estuviera en el Congreso de los Diputados. Usted dice que es el líder de la oposición en Castilla-la Mancha y nos viene a hablar de Pedro Sánchez, no de la región. Son incapaces de debatir sobre problemas serios de la región. Busca refugio en los asuntos nacionales”.

Fernando Mora, diputado del PSOE en las Cortes regionales Foto: Carmen Toldos

En el intercambio de reproches nacionales, Mora afeaba al PP que en Vitoria “pactaron con Bildu y no pasaba nada” para pasar al discurso sobre el grado de españolidad. “Yo soy más español que usted y voy a defender la unidad de España más que usted” y le reprochaba que desde las filas populares se acuse a García-Page de “cobardía” respecto a la conformación del nuevo Gobierno nacional.

“¿Dónde ha estado usted si ha tenido que ponerse barba para refugiarse tras ella? Núñez le ha conminado a “pedir disculpas” por hablar de su aspecto físico. “Le voy a decir que está usted guapo. Se parece a Casado”, ironizaba Mora para “destensar”, según él, un debate que se ha tornado más agrio en la segunda parte.

“Ya está bien de Apocalipsis y Armageddon. Busquemos consenso y diálogo”, pedía Mora, quien acusaba a los ‘populares’ de “repetir el argumentario nacional como loritos”.

“Si tan salvapatrias es usted podía haber planteado apoyar al PSOE. Usted es uno de esos que ha bloqueado a España y que con la terquedad por bandera han querido provocar unas terceras elecciones”, respondía al presidente regional del PP.

“No estoy dispuesto a consentir que se diga que cuando gobiernan los socialistas y los que ustedes llaman comunistas, todo es malo” para apelar a “serenar” el país y a procurar que “los españoles no se dividan”.