El Consejo de Ministros propondrá el 1 de diciembre la supresión del término "disminuido" de la Constitución

El primer Consejo de Ministros de diciembre propondrá la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para quitar el término "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" del texto, tal como anunció la vicepresidenta de Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. En concreto, el artículo señala que "los poderes públicos realizarán una política de revisión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Calvo resaltó que con la medida se "acabó de discriminar con ese nombre a nadie de este país, a nuestros compatriotas con discapacidad". La medida formó parte del programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2016, y el partido también lo había propuesto ya en 2014. Sin embargo, la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Celáa aseguró en septiembre de este año que no se tenía prevista la reforma del artículo.

Sin embargo, Calvo se ha mostrado partidaria de este cambio que ha sido solicitado, entre otros, por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y ha explicado que "disminuido" es una "terminología superada" en la actualidad.

Violencia de género como "principal" problema

Carmen Calvo participó en el foro 'Enclave mujeres' celebrado en Toledo, donde calificó la violencia de género como el "principal problema que tiene España". "Cuando este país se ha tenido que enfrentar a situaciones muy difíciles con asesinatos hemos estado todos de acuerdo. En esto tiene que ocurrir igual", explicó. Por eso, abogó por una situación de "unanimidad cerrada", primero por parte de la sociedad "condenando, trabajando, denunciando y haciendo trabajo de prevención".

"Aquí no vale decir no sabíamos nada, o no nos habíamos dado cuenta. Tenemos una obligación en democracia, un deber institucional", recalcó. De este modo, aseguró que los partidos políticos "no podemos tener ni un solo matiz" al respecto, ya que se trata de una "tragedia nacional" y una situación "absolutamente indigna y trágica". Finalmente, pidió que si se construye una democracia, que sea siempre con la libertad de las mujeres.