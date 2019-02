Exigen al Ayuntamiento de Guadalajara el fin de las ‘aceras bici’: “Son un descontrol”

La asociación GuadaENBICI ha hecho un llamamiento a los usuarios de bicicleta y patinetes para que eviten circular por las ‘aceras bici’ construidas por el Ayuntamiento en la ciudad, “por las molestias y peligros que suponen para los peatones y por su propia seguridad”. Así lo ha señalado Esteban García, miembro de la asociación quien ha pedido al Consistorio que paralice la construcción de infraestructuras “falsamente llamadas ciclistas" y que desmantele de manera inmediata las construidas sobre aceras.

“La infraestructura que está haciendo el Ayuntamiento no responde a ninguna necesidad, deteriora la calidad de las calles y es un peligro para los ciclistas y peatones, especialmente para las personas mayores y los jóvenes y complica la vida a los conductores”, asegura García. “La construcción de las aceras y carriles bici es algo peor que un gasto absurdo, es una agresión inaceptable a la ciudad, y la única opción digna es eliminarlos”.

Tramos de las 'aceras bici' de Guadalajara FOTO: Asociación GuadaENBICI

La asociación ya tuvo con el Ayuntamiento un conflicto hace diez años por la construcción del anillo ciclista. “Dijimos que este anillo no era necesario y que dañaba la ciudad sobre todo a los parques, de hecho en algún punto del anillo ha habido algún accidente aunque haya pasado desapercibido, pero es una infraestructura marginal porque está en la periferia y se construyó de cara a la galería y sin consultarnos”, explica García.

"El Ayuntamiento es culpable no solo del despilfarro de construirlos, sino del coste que tenga revertirlos. La obligación del Consistorio es crear las condiciones para que los distintos tipos de vehículos convivan con naturalidad en la calzada”. GuadaENBICI subraya que las bicicletas y los vehículos de movilidad personal son vehículos de pleno derecho, y deben circular en la ciudad por la calzada respetando todas las normas del reglamento de circulación. En consecuencia, solicita también a los automovilistas respeto y colaboración para la buena convivencia de todo tipo de usuarios en las calles de Guadalajara.

Salida de un colegio FOTO: Asociación GuadaENBICI

Carril bici junto a un parque infantil FOTO: Asociación GuadaENBICI

“Rodamos por Guadalajara con normalidad, no hay un nivel de conflicto apreciable con los automovilistas que exija una infraestructura segregada, y se ha establecido simplemente para justificar en unos papeles el dinero que ha recibido el Ayuntamiento de Europa, no cumple otro objetivo ni otra función, si no una función política”, critica la asociación.

Esta queja que ahora trasladan a través de los medios de comunicación también va dirigida para el futuro partido que gobierne en Guadalajara tras las elecciones municipales. “Si quieren hacer algo por las bicis que hagan algo serio, que hagan una campaña educativa, o una campaña de concienciación para los automovilistas y que resuelvan problemas reales en la red viaria, que sí que los hay pero que no son estos”, concluye la Asociación.