Juantxo López de Uralde (Equo): “Soy absolutamente partidario de ir unidos a las elecciones generales”

Fundador de Equo y diputado de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Juantxo López de Uralde ha visitado Albacete para hablar sobre la Ley de Cambio Climático que plantea la confluencia que está en pleno proceso de negociación de cara a las elecciones generales convocadas para el 28 de abril.

Equo es “la tercera pata” de la coalición que dio forma a Unidos Podemos en esta legislatura y por la que hoy sigue apostando el dirigente ecologista. “Soy absolutamente partidario, con el riesgo de que la extrema derecha pueda gobernar,de ir unidos a las elecciones generales”, asegura Uralde. El motivo, dice, es que todos los votos tienen que sumar “para hacer una muralla” de contención. “Así lo llevo trabajando en Equo y lo trabajaré hasta el final. Es la postura que necesitamos”.

¿No temen diluirse y que Equo termine por desaparecer como marca?, preguntamos. "La política y los partidos son herramientas para cambiar la realidad.Tenemos que siempre pensar para qué estamos aquí. Eso es lo importante”. Y es que para López de Uralde, confluir tiene varias ventajas. Aparte de sumar, hay otra que destaca como muy importante: “No es lo mismo tener una representación parlamentaria pequeña. Si vas en un grupo grande, la influencia que tienes en ese grupo es mucho mayor”, añade. Eso–explica– ha ocurrido con Unidos Podemos en esta legislatura. “Los planteamientos que hemos llevado en materia de energía, cambio climático, fracking…, no es lo mismo que lo plantee un grupo con un diputado que uno con 70”, añade el dirigente de Equo.

La necesidad de integrarse en una marca mayor, capaz de tener mayor representatividad en el Congreso de los Diputados, viene dada por la diferencia de apoyos que obtiene el ecologismo en España si se comparan con el resto de Europa donde partidos verdes han conseguido arrebatar el gobierno, en las urnas, a la ultraderecha. “Que no termine de calar el mensaje en España es por un tema educativo, esa es la conclusión que saco”, explica a esta redacción. “Este factor ambiental no ha sido relevante en el sistema educativo en España y hace que la conciencia ambiental no esté a la altura de otros países europeos”, se lamenta.

Menos comprensible es esta realidad teniendo en cuenta que la Península Ibérica está especialmente afectada por el cambio climático. “De hecho el movimiento juvenil Greta Thunberg se expande al fin por España, pero ha tardado. ¿Por qué ha tardado mas? La parte educativa tiene algo que ver”, asegura.

“Sin respuesta política al cambio climático”

Uralde llegaba a Albacete para hablar de la Ley de Cambio Climático que propone Unidos Podemos. Dice el diputado que el problema del Cambio Climático “es un problema del que todo el mundo es ya consciente pero, sin embargo, no hay una respuesta política”.

López de Uralde durante una reunión en Albacete Foto: Lourdes Cifuentes

Dice López de Uralde que en España hay una falta de legislación y una ley de cambio climático y transición energética y señala que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el anteproyecto de Ley pero una vez disueltas las Cortes. “Ha sido una legislatura perdida, y entendemos que es precisamente el cambio climático una cuestión en la que no hay tiempo que perder”.

Los científicos de Naciones Unidas nos están diciendo que para evitar un cambio climático superior a 1,5 grados las emisiones tienen que bajar en un 45% para el año 2030. “Estamos hablando de reducciones muy drásticas y para conseguir ese objetivo hay que empezar ya”. En junio de 2018, hace pocos meses, Unidos Podemos presentó una proposición de ley “ambiciosa, transversal, que cubra todos los sectores que aportan gases al cambo climático, como la energía, el transporte, la agricultura, los residuos,…, todos los sectores que aportan al cambio climático”.

Una ley que, por cierto, plantea la prohibición del Fracking que ha amenazado durante años la provincia de Albacete. “Si ahora mismo el problema (del fracking) ha desaparecido se debe a los precios de la energía. No hay que bajar la guardia porque en cualquier momento puede reaparecer”.

Además, incluye un Plan Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética basado, entre otros, en la rehabilitación de edificios “y ponemos fecha al fin de los coches de combustión”.