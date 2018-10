El Ministerio de Cultura concluye los trabajos en el Infantado y no descarta reabrir el palacio en los “próximos meses”

El Ministerio de Cultura ha concluido las 60 catas que ha desarrollado en el interior del Palacio del Infantado durante el mes de septiembre para analizar el problema de aluminosis que afecta a parte de la estructura de hormigón del edificio. Así se lo comunicaron desde el propio Ministerio a la plataforma Abraza el Infantado en la reunión que mantuvieron el pasado 3 de octubre en la sede del Ministerio en Madrid.

Al encuentro al que asistieron Blanca Calvo, Jorge Riendas y Javier López-Roberts, por parte de Abraza El Infantado, el subsecretario de Cultura y Deporte, Javier García Fernández y el director general de Bellas Artes, Román Fernández-Baca Casares, explicaron su intención de agilizar al máximo los análisis de los técnicos del CEDEX para dar a conocer el diagnóstico del estado del monumento en el plazo máximo de cuatro meses, según explican desde la plataforma a el diarioclm.es.

“Ha sido una reunión positiva, celebramos que el Infantado vuelva a situarse entre las prioridades del Gobierno y confiamos en que nuestro palacio vuelva a estar abierto en pocos meses”, afirma Jorge Riendas, miembro del colectivo a este digital. Y es que, en lo que respecta a la reapertura del monumento, cerrado al público desde comienzos de mayo, Riendas sostiene que “el Ministerio no descarta reabrir parcialmente durante los próximos meses las áreas del palacio que no contienen muros de hormigón y, que no están perjudicadas por aluminosis, tal como siempre hemos reivindicado”.

Esta decisión se tomaría, en caso de que no existieran problemas estructurales graves, y siempre y cuando contara con el beneplácito de la Junta de Castilla-La Mancha como administración que gestiona el Palacio del Infantado.

Otro de los asuntos que se abordaron a lo largo de la reunión giró en torno a la demanda judicial que el Ministerio interpuso contra el Ayuntamiento de Guadalajara, como respuesta a la denegación de la licencia para la construcción del ‘pisito del duque’ en el interior de este inmueble histórico. En este sentido, Riendas asegura que “que el proceso continúa porque es un trámite administrativo que presentó el anterior Gobierno en abril y que no se puede cancelar repentinamente, pero que estudian otras alternativas para resolver el conflicto judicial”.

Entre las opciones que baraja el Ministerio se encontraría “retirar la demanda”, porque, según refiere Riendas, “el Ministerio apoya que todo el Palacio acoja la actividad museística y, desde luego, no tiene intención de que el Infantado albergue una vivienda privada”. De hecho, en la actualidad, “Cultura negocia con la Casa del Infantado una posible salida al proceso judicial en marcha”, apunta Riendas.

Finalmente, en la reunión se trató el proyecto para convertir al Infantado en el Museo de Guadalajara. En este sentido, el proyecto museológico diseñado por el Director del Museo Histórico Provincial de Guadalajara, Fernando Aguado, ya ha sido analizado por la Subdirección de Museos. “El responsable de Museos considera que es un proyecto muy completo y valoran positivamente que incluya un plan temático, además del iconográfico”, explican desde Abraza el Infantado.

El objetivo de Cultura es reunirse próximamente con los técnicos de patrimonio de la Junta para avanzar y desarrollar los proyectos museográfico y arquitectónico que conformarán el futuro centro expositivo de la capital arriacense.