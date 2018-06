Ochenta años esperando modernizar la accesibilidad al Casco Antiguo de Cuenca

‘Muralla, paseo fluvial y primer remonte’. Este es el título de una exposición que puede verse en Cuenca durante este mes de junio y que sienta las bases para mejorar la accesibilidad del Casco Antiguo. Una de las impulsoras de la muestra es Carmen Mota, miembro del equipo Cuenca [IN] Accesible por Naturaleza.

La arquitecta relata que todo surgió cuando la Junta de Castilla-La Mancha “expresó su preocupación por tener todavía un problema sin resolver en el Casco Antiguo de Cuenca, una ciudad fortificada, que nuestros antecesores hicieron, y muy bien, inaccesible”. Ahora, el reto es su modernización.

De la colaboración entre el Gobierno regional y el Colegio de Arquitectos en Cuenca nació una iniciativa cuyos frutos se exponen estos días al público. Recoge las bases (arquitectónicas y mucho más) para abrir un concurso público que permita construir remontes mecánicos de acceso al Casco y que, a la vez, recupere elementos como la muralla o el paseo fluvial.

Cuenca “se enmarca en una localización tan rica como delicada”, sostiene Carmen Mota, con elementos como el paisaje, la flora y la fauna u otros geológicos, arqueológicos o relacionados con la gestión de la movilidad. Y por eso, añade, “nos parecía que era fundamental dar todos esos datos para que las bases del concurso expresaran la complejidad de la actuación”.

La exposición refleja el trabajo de muchas personas. Un equipo multidisciplinar que ha sentado las bases que “permitirán garantizar o al menos intentarlo, una mayor calidad del proyecto ganador así como evitar indeseables modificaciones futuras en obra”.

80 años de una espera que aún no ha terminado

“Nosotros no queríamos redactar directamente el proyecto sino empezar contando a la sociedad y con la sociedad qué es lo que se podía o se debía hacer”. Y es que, dice, Cuenca lleva 80 años sin resolver el problema. Fue en 1940 cuando se planteaba el primer proyecto de un remonte mecánico en la ciudad. Mucho antes que en Toledo. Desde entonces, explica, “ha habido quince proyectos y por eso entendimos que había que hacer las cosas de otra manera” y sobre todo, corregir el “error” de no contar con la sociedad conquense.

Mota explica que las “excusas” para no avanzar en todos estos años han ido desde la condición de Cuenca de ‘Ciudad Patrimonio de la Humanidad’ hasta la falta de fondos. Ahora, destaca la colaboración de los vecinos, asociaciones de discapacitados, de los grupos políticos, de entidades culturales conquenses, del sector hostelero…”Todos nos han venido a ofrecer propuestas y reflexiones y entendimos que el problema de accesibilidad no se resuelve solo con poner o no un remonte. Hay que coordinarlo con más autobuses, posiblemente eléctrico, etcétera”.

Y por eso, dice, vienen reivindicando “dos hilos conductores” que pasan por la recuperación del paseo fluvial de la Hoz del Huécar “porque ahora mismo está bastante descuidado en la parte pública” y por la recuperación de la muralla. “Es magnífica y una gran desconocida”.

Alude a las palabras del toledano Jesús Carrobles, presidente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de la capital regional. “Él dice que no hay que tener miedo a lo viejo sino a intentar mantener lo antiguo sin proyecto. Es lo que tratamos de hacer, intentar buscar un proyecto para lo antiguo”.

Visitas guiadas a los lugares objeto de restauración o modernización

Cartel de la exposición

La exposición se encuentra abierta al público en la Sala del antiguo Hotel Iberia (esquina Parque San Julián) hasta el 29 de junio, de martes a sábado de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Y no es más que el principio. “Tenemos que estar dando información constante a la sociedad porque si no, no hay participación”, reivindica la arquitecta y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Por eso han planteado también la posibilidad de realizar visitas guiadas a los lugares que serán objeto de modernización o restauración porque “el contenido de la exposición es técnico y muchas veces requiere ser explicado”.

Carmen Mota presume de que el proyecto “hace región” por la implicación de profesionales “tan cualificados como generosos con nosotros y eso había que enseñarlo”. Después toca ponerse manos a la obra y resalta el compromiso conjunto de financiación por parte de Ayuntamiento (20%) y Junta castellano-manchega para abordar el proyecto del ascensor denominado 'Zóbel', que unirá la Hoz del Huécar con la plaza de Ronda, la rehabilitación de la muralla y el acondicionamiento del paseo fluvial bajo el Puente de San Pablo. Algo que costará unos cinco millones de euros.

“Esperemos que se pueda convocar un concurso para el proyecto al detalle, nosotros hemos hecho el básico, con un jurado a la altura porque el material a valorar es de una delicadeza increíble. Es imprescindible hacerlo bien”.

Y mientras, la ciudad sigue rehabilitando su patrimonio

Precisamente, esta semana la Comisión Ejecutiva del Consorcio Ciudad de Cuenca ha aprobado los expedientes e iniciar los procedimientos de adjudicación de las obras de rehabilitación de la Casa de la Sirena y la Casa de Bajada a San Pablo (Casas Colgadas) por importe de un millón de euros; y de la rehabilitación de los restos arqueológicos Intramuros de la Muralla del Alcázar, que costarán 300.000 euros.

Igualmente, la reunión de la Comisión ha aprobado la solicitud de ampliación del plazo para la ejecución de la obra de 'Restauración de fachadas y arcos del Ayuntamiento de Cuenca', solicitada por la empresa adjudicataria de la misma, estableciendo como fecha de finalización el 29 de junio.

Se han aprobado las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva por el Consorcio para la rehabilitación de edificios y viviendas en el casco antiguo de Cuenca y las bases reguladoras de las subvenciones a conceder para la rehabilitación de locales. Por último, se ha acordado colaborar con la Parroquia de El Salvador para la restauración de la Torre de la iglesia, y se ha aprobado el arreglo de la balconada del Museo de Cuenca a solicitud de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta.