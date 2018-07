Once esculturas esperan por el Ayuntamiento de Albacete para ver la luz

Juan Gancedos y Sergio Delicado son dos artistas Albacete que están esperando al Ayuntamiento de la ciudad para colocar las esculturas que han hecho tras ganar el concurso ‘Arte para una ciudad igualitaria’, concurso convocado por el Consistorio albaceteño, cuando el hoy alcalde Manuel Serrano era concejal del área de Cultura. “Hace dos meses que terminamos”, dice Sergio Delicado, y fue entonces cuando lo comunicaron al Ayuntamiento. Pero a día de hoy la esculturas no están donde marcaba el concurso, el parque Abelardo Sánchez, ni tienen noticias del Consistorio al respecto. Se trata de 11 esculturas en total, dos de ellas de tres metros de altura.

Tal y como cuentan desde Ganemos Albacete, por parte de los servicios municipales se alude a que los principales problemas para la instalación de estas esculturas tienen que ver con las restricciones que supone que vayan al Parque de Abelardo Sánchez. Y es que, según cuenta Sergio Delicado, cuando se comunicó al Ayuntamiento que las figuras estaban terminadas y que había que instalarlas "nos hacían responsables de cosas tales como roturas de tuberías que hubiese en el Parque". "Son cosas de locos, porque ¿cómo que has convocado un concurso y me dejas instalarlas en el Parque y ahora me dices que si las instalo y rompo una tubería tendría que hacer frente a una multa que vale lo que 70 premios como este?”, se pregunta Sergio Delicado.

A este respecto desde Ganemos recuerdan que, en ese mismo espacio, todos los años tienen lugar otras actividades en este parque, en unos casos municipales y en otras promovidas por entidades privadas, y no creemos que se encuentren con esta carrera de obstáculos para hacer el montaje", explica la viceportavoz de Ganemos, Victoria Delicado.

Victoria Delicado, viceportavoz de Ganemos Albacete durante una visita a los artistas. FOTO: Facebook Ganemos Albacete

Sea como fuere, las esculturas llevan dos meses terminadas y los artistas aseguran estar decepcionados. “Al Ayuntamiento le da lo mismo”, comenta uno de los creadores, y sostiene que los problemas sobrevenidos “son cuestión de política”. Y es que no hay que olvidar que el concurso ‘Arte para una ciudad igualitaria’ fue una iniciativa de Ganemos, que finalmente es el promotor del concurso.

Con esta situación se sobreviene otra: los artistas cobraron una primera parte del premio, 3.000 euros, al inicio de los trabajos para hacer las esculturas pero faltaría la otra mitad, de la misma cantidad, que según se estipulaba en el concurso, se cobraría una vez instaladas las figuras. Sergio Delicado teme que si las obras no se llegan a colocar, no lleguen a cobrar ese dinero después de muchos meses de trabajo. “Le dedicamos siete meses de esfuerzo”, explica el artista albaceteño.

Ante esta situación Ganemos lamenta la falta de consideración hacia el proyecto y el trabajo de los artistas, así como la falta de compromiso del equipo de gobierno con lo acordado, y ha apelado a la responsabilidad del Alcalde y de la Concejala de Cultura y Mujer para fijar fecha y que el proyecto pueda culminarse con éxito.

Más valorados fuera de Albacete

Juan Gancedos y Sergio Delicado dicen sentirse decepcionados porque esto, precisamente, les suceda en su ciudad. ” La sensación es que en todos los sitios donde hemos ido nos han tratado como a reyes menos aquí”, se lamenta Sergio Delicado que cree que “en Albacete, si no eres Antonio López, no te hacen caso”.

Además están dispuestos a que las figuran vean la luz. Tanto así que tienen ya propuestas de otras ciudades donde sí estarían “dispuestos a que hablemos”.