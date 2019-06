El sector del espárrago verde también se suma a las peticiones de más facilidades para la contratación de temporeros

El presidente de la Asociación de Productores de Espárrago Verde de Guadalajara, Jaime Urbina, se ha sumado a las peticiones que se hacen desde otras organizaciones, el sector del ajo entre ellos, para que el Gobierno central facilite la contratación de temporeros para la campaña de recolección, ante un "tapón" que pone en peligro este proceso.

Así lo ha asegurado a Europa Press el propio Urbina, para quien es esencial "dar facilidades burocráticas" para que sea más fácil la contratación para una recolección que en Guadalajara está a punto de concluir, estimándose una producción algo inferior a la del pasado año pero buena en calidad.

"El producto podemos venderlo a uno o a dos euros; eso a mí no me importa porque tenemos otras salidas para cuando haya mucho y se venda barato, pero no podemos aguantar este tapón", ha afirmado con referencia expresa a la falta de apoyo burocrático que tienen para llevar a cabo las contrataciones.

En cuanto a la producción, tras reconocer que la calidad del espárrago "siempre es buena en Guadalajara", ha insistido en que al ser un cultivo en el que la fecha de la recogida varía cada año, es más complicada la contratación de mano de obra, cada vez más centrada en la población extranjera.

Unas tareas en las que se contrata a bastante población búlgara, según ha detallado. "Entre ellos se corre la voz porque trabajan unos meses y ganan para vivir gran parte del año en el país", ha afirmado, añadiendo que él se encarga de buscarles vivienda.

La recogida del este producto conlleva la contratación de más de 2.000 personas sólo durante tres meses del año y algunos de ellos mantienen su puesto el resto del año.

El registro horario, “una locura”

Por lo que respecta a la obligación del registro horario, para Urbina es "una auténtica locura". Cree que quien legisla "no tiene ni pajolera idea de la realidad, están entre el cielo y la tierra", ha apuntado convencido.

Ha asegurado que él mismo se está planteando reducir la siembra porque no pueden hacer todo lo que la Administración les demanda. "A veces nos imponen normas que ni el empresario ni el trabajador quieren", ha precisado tras insistir en que ellos no necesitan ni quieren subvenciones sino que se dé facilitad al sector para las contrataciones.

Desde la asociación se sigue trabajando para conseguir la marca de calidad del espárrago; reconoce que los inicios son difíciles pero quieren potenciarla porque tienen claro que el producto de esta provincia es "el mejor de toda Europa", ha apuntado.

En cuanto al precio que se paga, ha dicho que tras un 2018 malo, este año "es un poco mejor", y aunque considera que se ha disminuido también algo la producción en aproximadamente un 10 por ciento todavía piensa que es un negocio rentable.

En principio, la previsión es que la campaña de recogida finalice a lo largo de esta semana o principios de la próxima en la provincia, una producción que se concentra hoy en la Vega del Badiel, Vega del Henares y Vega del Tajuña, principalmente, exportándose gran parte de la misma al resto de Europa.

Torre del Burgo (Guadalajara) concentra actualmente casi un 80 por ciento de su población de origen extranjera, y una gran mayoría de ellos viven directa o indirectamente de este producto.