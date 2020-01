"Hay solo dos alternativas: o eres ciudadano del mundo amoroso y cariñoso o te coges la bandera y odias al otro"

'La belleza de este mundo'. 'Todos los días sueño' o 'Pandemia sexual' son algunos de los títulos de las nuevas canciones de Carlos Ávila, poeta y cantautor toledano -por este orden- que entre "las dos alternativas" que considera que tiene el ser humano para afrontar la vida elige la de "amar y dar cariño" en lugar del odio. Así lo hará, con sus letras, su música y buenos amigos en el Teatro de Rojas este sábado, 18 de enero a las 20.00 horas.

Aunque no es la primera vez que esté en este histórico escenario de la capital regional, si se estrena como protagonista de la actuación, en la que presentará 'Pero lo nuestro es cantar', un libro-disco (editorial Gato Encerrado) compuesto por una decena de temas y otros tantos poemas caracterizados por su apuesta por la libertad, el amor o la conciencia social.

En una entrevista con este medio, Ávila, que afirma estar "nervioso" ante la cita de este fin de semana, destaca que tienen preparado un doble espectáculo para este sábado en el que le acompañarán músicos de la talla de Renzo Ruggiero, Luis Gálvez ‘Punto’, Sergi Fecé, Alejandro Picciano (de La Porteña Tango), Javier Maroto, Marc García Arnau, Ariel Acevedo, Gema Condado y Amadeo Aranda.

"Me gusta que la unión hace que todo sea mucho más bonito. Contar con tantas personas que vayan a apoyarme es algo que enriquece el espectáculo en sí", apunta el toledano, que destaca que interpretarán canciones suyas de anteriores trabajos y de otros autores a los que le apetece recordar como parte de su trayectoria vital. Asimismo, darán a conocer, con el buen sentido del humor y la sátira que le caracteriza, los nuevos temas que incluye este disco colectivo que cuenta también con la adaptación de un poema de Jesús Lizano, titulado 'Poemo' y en el que cambia todos los conceptos de género.

Se trata de un trabajo colectivo en el que ha contado con Antonio Toledo en la producción artística, los arreglos y la instrumentación, y Antonio de Pinto de la grabación, mezcla y masterización. También han intervenido Manu Clavijo (violín) y Pedro Garrido (flauta); así como las voces de Antonio Toledo, Antonio de Pinto, Javier Maroto, Marc García Arnau, Manu Clavijo, Icíar Ybarra y Alicia Es. Martínez.

"Hay una relación entre la poesía y la música pero no es lo mismo"

¿Una canción puede ser un poema o viceversa? Ávila lo tiene claro. Considera que existe "una relación entre la poesía y la música" pero asevera que "no es lo mismo". "Lo que sé hacer, mal o bien, está aquí", señala sobre 'Pero lo nuestro es cantar', un trabajo que inmortaliza su manera de entender la vida y en el que refleja la inspiración que le han transmitido Antonio Machado, Violeta Parra, Silvio Rodríguez y Javier Krahe, Pedro Salinas o Gabriel Celaya.

"Hay una línea roja clara. La poesía no es la letra de la música ya que funciona con unos parámetros completamente diferentes. No hay lugar a error en eso. Cuando sé que voy a hacer una canción es una canción, e igual con los poemas. La letra de una canción tiene una rima mucho más estricta normalmente. La poesía es mucho más bonita y más libre, te deja hacer muchas más cosas", subraya.

¿Se te podría definir como el 'Krahe toledano'? "Ojalá, ya quisiera yo. Le tengo en tan alta estima que me parecería un honor", responde Ávila. En sus letras, dice, también hay política, la cual "no es antagónica a la música o a la poesía". "La política está en todo y por supuesto también en la música y en la poesía, para mí. El problema que tenemos es que se ha desligado de todo", apunta Ávila, licenciado en Ciencias Políticas.

Extracto de la portada del libro-disco “Pero lo nuestro es cantar” / Paco Ezquerrra

En este sentido, critica que "lo que no se puede hacer son reguetones malos, con letras machistas y soeces. Yo puedo hacer algo soez pero no desde luego con la intención de privar de libertad a nadie sino la de criticar". Así, Ávila se define como "un poeta social" que, de manera cercana pero paralela, refleja en sus canciones su filosofía de vida. Uno de sus temas, titulado 'España', es por ejemplo "una critica absoluta hacia donde vamos y lo que estamos haciendo".

"Hay solo dos alternativas, no hay otra, o eres ciudadano del mundo amoroso y cariñoso o te coges la bandera y odias al otro. Lo respeto, pero yo no", manifiesta el poeta toledano, que recuerda las sensaciones que tuvo en un viaje a Palestina, donde tuvo "el placer de ver a la mejor gente que he conocido en mi vida".

Allí, participó en la segunda edición del Festival Internacional de Poesía Voix Vives y estuvo "con gente maravillosa" que, a pesar de hablar en otro idioma, "entendía lo que decía" con su música, un idioma "universal". "Incluso la poesía. Si escuchas a un poeta en árabe, si es buen poeta, te llega y no has entendido nada", dice Ávila, que cuenta también en el poemario que presenta con ilustraciones y poemas visuales de Sebastián Fiorilli, Eddie (J. Bermúdez), Julio Castillo, Orlando Lumbreras y Juan José Esteban Pérez.