‘Cobra Kai’: la brutal secuela de ‘Karate Kid’ que esperabas

“ Encera, mano derecha. Pule, mano izquierda, encerar, pulir. Inhala por la nariz, exhala por la boca, encera, pule. No olvides respirar, muy importante.”

Miyagi

En el año 1984 se estrenaba en los cines ‘Karate Kid’ una de esas películas tan inolvidables del cine los años 80. Daniel Larusso, interpretado por Ralph Macchio, viaja a Los Ángeles y por una serie de circunstancias conoce a Miyagi, interpretado por Pat Morita, un maestro de artes marciales que le cambiaría la vida para siempre. La película tuvo dos continuaciones más, con Larusso como protagonista, convirtiéndose en una trilogía. Después en el 94 con ‘El nuevo Karate Kid’, tomaría el mando la actriz Hilary Swank, y, por último, en 2010, con ‘The Karate Kid’, Jaden Smith, el hijo de William Smith, se convertiría en el discípulo de Jackie Chan. Este último 'remake' es totalmente olvidable.

La saga de ‘Karate Kid’ también saltó a la televisión con una serie de dibujos animados en 1989. Ahora, 34 años después, con el nombre de ‘Cobra Kai’ vuelve en el 'streaming' la continuación de la historia de Daniel Larusso y Johnny Lawrence (William Zabka), eso sí, más mayorcitos y con los achaques de la edad. Sin embargo, la rivalidad entre ellos sigue estando intacta décadas después.

YouTube, con el estreno de ‘Cobra Kai’, cuyo primer episodio está a punto de superar los 40 millones de reproducciones, se pone así en el punto de mira como creador de contenido desde una visión más 'mainstream' y mundial, aunque el popular servicio de vídeo lleva un par de años produciendo contenido propio. De hecho, supera las 50 series estrenadas en este periodo de tiempo: ‘Impulse’ es su última ficción estrenada. Mientras, en ‘Cobra Kai’, sus dos primeros capítulos están de forma gratuita y los demás se pueden alquilar al precio de 2,5 euros el episodio.

El tiempo no pasa en balde, y 30 años después, de la final de 1984 del torneo de Karate All Valley, la vida ha deparado cosas muy distintas para sus protagonistas. Johnny Lawrence, el mítico Cobra Kai, no se encuentra en un buen momento de su vida, mientras que Daniel Larusso se ha convertido en un magnate de la venta de automóviles.

La vida de Johnny se cruza con la de Miguel, un joven que sufre 'bullying', y el mítico alumno Cobra Kai decide de nuevo abrir el dojo de karate. Esto le conlleva a un viaje a través de los ecos y recuerdos del pasado.

Cuando menos te esperas de una serie, esta te sorprende para bien, ¡bendita nostalgia! Esta continuación/secuela de la saga original de ‘Karate Kid’ ha sido un verdadero acierto por parte de YouTube, tras el 'reboot' protagonizado por el hijo de William Smith allá en 2010. La serie creada por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald consigue recuperar la esencia más ochentera de la franquicia creada por Robert Mark Kamen dándole visos más modernos y una vuelta de tuerca a lo que fue la historia original. Sin embargo, para entrar y disfrutar de ‘Cobra Kai’ es necesario ver, al menos, la primera película.

La serie es un torrente de nostalgia que hará las delicias de los fans y que también servirá para acercar el clásico de los ochenta a las nuevas generaciones. Los diez capítulos de esta primera temporada se convierten en un gran entretenimiento. Además, que cada uno de ellos dure solo 30 minutos ayuda a conseguir un buen pulso y ritmo narrativo. ‘Cobra Kai’ escudriña a la perfección la mejor esencia de la saga primigenia. Las referencias están por todos los lados: guiños, frases, personajes y, sobre todo, vuelta a los lugares más míticos de ‘Karate Kid’. También se rememoran escenas, pero esta vez relatadas por los protagonistas desde un punto de vista personal desconocido, enriqueciendo la historia. Ya no es todo blanco y negro. Ni los malos eran tan malos y ni los buenos son tan buenos. Esto quizás es otro de los puntos interesante de la ficción.

‘Cobra Kai’ afronta muy bien el cambio generacional porque deja muy claro que las cosas han cambiado mucho desde que Larusso y Johnny eran rivales en el dojo. Revitalizan muy bien los temas que tratan, aun siendo consciente que viene de una saga de los ochenta. Este nuevo 'revival' elimina el maniqueísmo -muy de agradecer-, para mostrar todos los claroscuros de los personajes, pero sobre todo de los dos protagonistas. Sin embargo, el gran peso de esta primera temporada lo recoge el actor William Zabka. Desde su visión y evolución cambia el concepto que se tenía de él en la película.

El nuevo revival de ‘Karate’ Kid’, ‘Cobra Kai’, es una buenísima secuela que merece mucho la pena. Una historia muy entretenida con sus toques de humor que sorprenderá a los fans de la saga y a los que la quieran descubrir. Esta vez la nostalgia sí merece la pena.