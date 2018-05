‘Tabula Rasa’: el laberinto de los recuerdos

‘Tabula Rasa’, la serie sobre la que va la recomendación de esta semana, no es la primera ficción belga que trato en el blog. Por él han pasado ‘ La Tréve’ (en Movistar+) y ‘ Ennemi Public’, dos thrillers intensos y de gran calidad. De nuevo esta historia se adentra en el terreno del suspense, pero, esta vez con rasgos psicológicos. Se estrenó en 2017 y a España ha llegado este mismo año a través de Netflix.

La serie está firmada por las creadoras belgas Veerle Baetens (‘Cordon’) y Malin Sarah Gozin. Está compuesta por una temporada de nueve episodios protagonizados por Veerle Baetens y Stijn Van Opstal. Ficción que mezcla muy acertadamente todas las características del género y que se encuentra cercana a cintas como ‘Memento’ o ‘Mulholland Drive’. La realidad se alterna con lo sobrenatural y lo paranoide. Una historia sobrecogedora sobre los caprichos y lugares más recónditos de la mente y los recuerdos.

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Tabula Rasa’ se centra en Mie D’Haeze (Veerle Baetens), ex bailarina de ballet y joven madre, que a colación de un accidente extraño de coche sufre lo que se conoce como amnesia anterógrada. Una condición que le distorsiona de manera muy grave sus recuerdos. Ella se encuentra recluida en un hospital psiquiátrico como principal sospechosa de la desaparición de Thomas De Geest (Jeroen Perceval), con el que fue visto con ella por última vez. Sin embargo, su mente carece de unos recuerdos claros y concisos de lo sucedido. Al no poder recordar Mie tiene que apuntar todo para no perderlo en el laberinto de su memoria.

El espectador pronto se verá atrapado en un relato surrealista, pernicioso y sobrenatural. La memoria de Mie resulta caprichosa, aterradora y fragmentada. Sus recuerdos son el motor narrativo de ‘Tabula Rasa’. El encaje y la búsqueda de sentido de los mismo es la clave para atrapar poco a poco a la audiencia. En los nueve episodios, todo lo que rodea a la protagonista es puesto a prueba ya que debido a su problema de amnesia anterógrada nada será realmente lo que parece. El misterio rodeará los últimos meses de la protagonista.

Foto: loslunesseriefilos.com

La producción belga se convierte en toda una caja de sorpresa manejada en dos tiempos narrativos: presente, donde Mie intentará acordarse y encajar todas las piezas del puzle de sus recuerdos; pasado, los meses después del accidente hasta la desaparición de Thomas. ‘Tabula Rasa’ juega al despiste con el espectador para que este se encuentre tan desorientado como la protagonista. Este se va quedando más y más atrapado en la historia por toda esa catarata de trampas narrativas que se encuentra durante los nueve episodios: giros de guion, clímax y cliffhanger. La realidad y los recuerdos se mezclan para dar un cóctel muy interesante y adictivo.

Sin embargo, ‘Tabula Rasa’ se apoya en una excelente fotografía y una gran ambientación que acentúa ese clima sobrenatural, truculento e intenso que sobrevuela a Mie, su familia e historia. Una atmósfera enrarecida y grisácea apoyada por un caserón rodeado de un bosque cerrado y “eterno” robada de cualquier película de terror psicológico. Todo ello conjuga una narración que va in crescendo y que funciona muchísimo mejor a partir del tercer o cuarto episodio. Todo ello cocinado a fuego lento con una recta final que te dejará literalmente sin aire.

Foto: loslunesseriefilos.com

Mie D’Haeze, su marido Benoit D'Haeze (Stijn Van Opstal) y toda su familia tienen cierto aire siniestro. Todos, absolutamente todos, esconden secretos y mentiras. Rodeados de matices y grises sorprenderán al espectador con el paso de los episodios. La lucha interna de la protagonista, sus relaciones personales y la reacción de los familiares a los hechos irán destapando y desmadejando elementos muy turbios de la historia: algunos muy soterrados, otros no tanto.

‘Tabula Rasa’ es un thriller psicológico tan adictivo como agobiante con un toque sobrenatural y pequeñas dosis de terror. Una historia sobre el laberinto de los recuerdos y lo caprichosa que, a veces, es la memoria. Una mezcla de los elementos del género en una narración llena de trampas y sorpresas. Sin duda, una fantástica opción que podéis ver a través de Netflix.