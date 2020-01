Carta a los Reyes Magos del hijo de un trabajador de Lyreco

Queridos Reyes Magos:

Este año solo os pido que vuelvan mis papás a casa, porque han sido unas Navidades muy tristes, apenas los he visto, porque llevan 21 días de huelga, en la puerta de Lyreco, bajo la lluvia y pasando mucho frío, reclamando sus derechos.

Todos los días salen muy pronto de casa y llegan muy tarde, porque dicen que tienen que estar en la puerta con todos los trabajadores, reclamando sus derechos. Y hay una cosa que no entiendo, mis papis llevan seis años trayéndome unos regalitos que les daba Lyreco porque decían que eran Top Employer y yo le pregunté, y eso que es mamá? Y me decía, que Lyreco es una empresa que cuida a sus trabajadores.

Entonces si cuida a sus trabajadores, ¿por qué tenéis que hacer huelga para reclamar vuestros derechos, y la empresa no quiere saber nada de vosotros? No lo entiendo papa, mis amigos están con sus papás en estas fechas tan bonitas y familiares y yo quiero lo mismo, por eso con esta carta a ustedes sus majestades los reyes magos, y como me he portado bien y he estudiado mucho, solo pido una cosa, que Lyreco recapacite, vuelva a querer a sus trabajadores y deje que vuelvan mis papis a casa y volvamos a ser felices.