Reflexiones sobre la COVID-19 desde la España maltratada

La pandemia que ha machacado a esta comarca ha dejado varios centenares de muertos, miles de contagiados, muchas familias destrozadas, sanitarios que han dado su vida por salvar la de otros... El culpable es, claro, el virus SARS-Covid-2, pero hay otras responsabilidades y enseñanzas que no podemos dejar de exigir y aprender:

1. Los hospitales de Tomelloso y Villarrobledo han sido imprescindibles para limitar los daños de la pandemia: ¿Cómo hubiera sido el atasco, el número de muertes, si no existieran los hospitales de Tomelloso, Valdepeñas, Manzanares, Villarrobledo, etc.? Estos hospitales son absolutamente necesarios y deben ser dotados con la tecnología más actual y todos los especialistas y sanitarios necesarios.

En la fase terrible de la pandemia el Hospital General de Tomelloso ha dado un servicio imprescindible, con unos sanitarios que han demostrado sin los medios necesarios, una profesionalidad del más alto nivel y una implicación emocional fuera de toda duda. Los habitantes de esta zona de La Mancha jamás lo olvidaremos.

2. El Consejero de Sanidad, ese que declaró que el Hospital de Tomelloso era innecesario, afirma ahora que hay que aumentar las camas UCI en nuestra región. Lo tiene fácil: ¡cree y dote una UCI con suficientes puestos en el Hospital de Tomelloso! Hay que alegrarse porque ya haya UCIs en los hospitales de Villarrobledo y Manzanares, pero es absolutamente intolerable que no haya UCI en el Hospital General de Tomelloso.

¿Por qué no hay UCI en este hospital?, ¿Cuáles son las razones científicas, sanitarias que prohíben esa dotación vital aquí? ¿O son razones oscuras que no se pueden decir? Tomelloseros y otros habitantes de la comarca han ocupado y ocupan hoy plazas de UCI en los hospitales de Toledo, Ciudad Real, Alcázar, Villarrobledo, Puertollano, Albacete y Guadalajara.

La UCI del hospital de Tomelloso es absolutamente indispensable ya. La prueba del algodón del comportamiento del gobierno regional con esta zona será el cumplimiento inmediato del Plan Funcional del Hospital, con esa UCI y contratando a los casi 60 especialistas y al oportuno personal sanitario y de apoyo que faltan. Este es un objetivo de comarca. Y la construcción urgente del nuevo Centro de Salud 1 será la prueba de verificación.

3. La Alcaldesa de Tomelloso ha tenido la honradez y la valentía de sacar a la luz un tema tabú: los muertos. El doloroso número de fallecidos que se han producido en Tomelloso, en Socuéllamos y en el resto de la comarca. Muchos más muertos por coronavirus de los que por población podrían correspondernos. Las cifras son incuestionables: cuando en toda España había 1.000 muertos, en Tomelloso llevábamos 100.

El 13 de abril, cuando en España llevábamos 17.000 muertos, en Tomelloso, que por estadística no debería superar los 13, ya pasábamos de 150. El 15 de abril España tenía 43 muertos por cada 100.000 habitantes. En Tomelloso, por estadística, no deberían superarse los 15, momento en el que nuestra alcaldesa declaraba 159 enterrados en el cementerio por Covid o sospechas de Covid, según las actas de defunción. Si a eso se le suman los incinerados pasaríamos ya de los 200.

Nuestro consejero daba las cifras de contagiados por hospitales pero no quiso hacer lo mismo con los fallecidos: se hubiera visto la tragedia de la comarca de Tomelloso, lo cual hubiera obligado a la UME a instalar un Hospital de Campaña y una UCI de emergencia en Tomelloso, quedando al descubierto las políticas discriminatorias del Gobierno regional. Había que evitarlo a toda costa. ¡¡Cómo les molestó la declaración de la alcaldesa, de su propio partido!!. Esperemos que en vez, de tomar represalias, la premien por su honestidad cumpliendo de inmediato el Plan Funcional y con una UCI adecuada.

4. Los datos fiables sobre muertes son los que proporcionan funcionarios que han accedido a su puesto de trabajo por méritos, NO los cargos y asesores nombrados a dedo del gobierno de turno: los Registros Civiles y los Tribunales de Justicia han enmendado la plana a estos gobernantes y se la enmendarán más cuando esto pase.

5. Tomelloso y la comarca han sufrido mucho. ¿Hubieran sufrido menos, hubiéramos tenido menos muertos, si el Hospital tuviera su Plan Funcional al completo, con una UCI decente funcionando? Que cada cual responda. El virus es el culpable, sí, pero nuestros incapaces representantes de la Consejería de Sanidad y del Sescam tienen su parte de responsabilidad.

"No hay médicos" decían, mientras se trasladaba material de aquí a otros hospitales. "No hay médicos" decían, mientras se ofrecían mejores condiciones a médicos de este hospital para llevárselos a otros. "No hay médicos" decían, cuando privatizaban servicios indispensables para el buen funcionamiento de un Hospital.

"No hay médicos" decían, cuando proponían contratos precarios de días o semanas de duración a profesionales sanitarios (bajo el peligro de quedar excluidos durante 18 meses de la bolsa de empleo del Sescam si los rechazaban), desanimando así a especialistas dispuestos a venirse a trabajar aquí. ¡Sorpresa! La Consejería afirma el 17 de abril que ha contratado más de 4.200 sanitarios sólo en Castilla La Mancha: sí había, SÍ HAY especialistas y personal sanitario dispuesto a trabajar en este Hospital.

Considérese, pues como una emergencia completar el Plan Funcional del Hospital General de Tomelloso con:

- Salarios dignos para los especialistas y personal sanitario, por encima de la media de los demás hospitales, hasta que la plantilla esté consolidada y plenamente operativa.

- Oportunidades de investigación y carrera profesional para los profesionales.

- Ayudas y facilidades regionales y municipales para encontrar vivienda en

Tomelloso (¿Será por viviendas disponibles en Tomelloso?).

- No más gerentes con intereses partidistas que bloqueen el desarrollo de este imprescindible Hospital.

Según el número de habitantes en la comarca de Tomelloso siguen las mayores listas de espera. "El sistema de salud es un derecho fundamental del ser humano": al bloquear el desarrollo de este Hospital, el Consejero y la Gerente del Sescam han despreciado este derecho en nuestra comarca: deben ser cesados cuando esto pase.

6. Nuestros gobernantes sanitarios son incompetentes. El Presidente Page y la Consejería de Sanidad no paraban de afirmar que sobraban EPIs y material de protección. ¡Ofrecían las camas libres de la región a otras comunidades! Decían que todo estaba bien, denostando al personal sanitario. Las y los sanitarios del Hospital General de Albacete, desesperados al ver a los pacientes en pasillos y sin balas de oxígeno para reponer, los invitan por video el 24 de marzo a acudir a las urgencias para que comprueben in situ cómo está la situación. ¿Fueron?

Donde sí acudieron fue al aeropuerto de Barajas para fotografiarse con los respiradores que una empresa turca les había colado!: no valen para UCIs, según la asociación de anestesistas de la región, sólo para traslados en ambulancia, y cortitos. En cualquier democracia avanzada esto hubiera significado el cese de Consejero y

gerente del Sescam.

El 24 de abril Castilla-La Mancha (4,3% de la población española) supera el 10% de todos los fallecidos en España. La provincia de Ciudad Real (1,06% de la población española) sufre el 4,4% de todos los fallecidos de España. ¿Qué medidas especiales han tomado nuestros gestores sanitarios regionales? ¿Organizarán un estudio epidemiológico específico en la provincia de Ciudad Real o pedirán al Ministerio de Sanidad que el macroestudio nacional Zendal empiece en esta provincia y en Tomelloso como proponen científicos del CSIC?

7. Las donaciones de empresas, de particulares, de cooperativas de Tomelloso, han compensado la ineficaz gestión de nuestros gobernantes: camas, colchones, agua, zumos, mascarillas, alcohol sanitario, pantallas de protección, batas, buzos... han llegado a los Hospitales de Tomelloso y Alcázar. Algunos sanitarios se han tenido que comprar, a su costa, equipos de protección, por la incapacidad de la Consejería de dotar directamente a cada hospital con los equipos necesarios. Nuestros gestores sanitarios no se han enfrentado a esta pandemia con eficacia, rapidez, resolución. Por respeto a nuestros valientes sanitarios, por la sanidad pública, no merecen seguir en sus puestos.

8. Esta región necesita gestores inteligentes, resolutivos, fieles a la ciudadanía. Que cuando algo se esté haciendo mal se atrevan a decírselo al Consejero o al Presidente, sean del partido que sean; que no acepten presupuestos discriminadores. Y que sean capaces de dimitir y explicarse públicamente si sus jefes les proponen hacer trampas; que se nieguen a soportar clientelismo político con la sanidad: necesitamos ejecutivos competentes, no partidistas, en la Sanidad Pública para hacerla más eficaz y eficiente.

Pueden los lectores visitar el canal de Youtube del profesor-doctor en economía de la Universidad de Castilla-La Mancha, Víctor Raúl López Ruiz, también licenciado en Ciencias Políticas y Derecho. Realiza desde el principio, seguimientos matemáticos y predicciones diarias sobre la pandemia. Día tras día concluye lo mismo: Nuestra región es la que peor está gestionando la sanidad y la pandemia de toda España. Estamos entre las 3 regiones con el mayor número de muertos por habitante de toda Europa, con el centro de gravedad en Ciudad Real y Tomelloso. El Consejero y la Gerente del Sescam, por higiene democrática, deben ser cesados cuando esto pase.

9. Cuando esto pase deberíamos acordarnos: es la sanidad pública la que nos ha curado; son los sanitarios los que nos han acogido, tratado, animado. Son esenciales y además de tenerlos en la más alta consideración hay que pagarles muy bien (como a transportistas, agricultores, empleadas de supermercados, fuerzas de seguridad, personal de limpieza y mantenimiento...).

Aplaudir cada día a las 8:00 de la tarde es importantísimo, pero NO BASTA. El boicot y los terribles recortes en el Hospital de Tomelloso se agravaron en la era Cospedal (que quiso privatizarlo). Y se han mantenido, en esencia, a lo largo de los gobiernos posteriores de García-Page. Cuando cualquier político o gobernante, de cualquier partido, pretenda privatizar, "hacer ajustes", externalizar la sanidad... o cualquier otro servicio público, nuestra obligación como ciudadanos ha de ser la de defender con uñas y dientes esos servicios.

10. El presidente Page debería aclarar ante la ciudadanía de toda la región, sus desafortunadas declaraciones en la entrevista del 15/04/2020 en la Cadena Ser Toledo, (programa "Hoy por Hoy", a partir del minuto 10 y 50"), en el que, haciendo gala de un gran desconocimiento de la situación, atribuye a un ciudadano de Tomelloso el contagio en 12 días "a entre 30 y 50.000 personas"... "yendo de mercadillo en mercadillo", basándose en supuestos criterios de epidemiólogos.

¿Es Tomelloso culpable de la pandemia? Y no, no es un chiste de Tomelloso, en el que una sola persona ha contagiado a la cuarta parte de todos los españoles contagiados.

Reconozca los fallos, presidente: el 9 de marzo aún se daban bajas médicas por gripe común, siendo en realidad Covid-19. El Instituto Carlos III en su último estudio sobre seroprevalencia muestra que en España no hubo paciente 0: los primeros contagios vendrían de 15 focos diferentes en toda España y serían de mitad de febrero.

Numerosos encuestas europeas (The Guardian 20/05/2019 y 21/04/2017) demuestran que las ciudades con centros deteriorados y déficits de servicios públicos suelen caer en manos de la derecha radical populista y antieuropea: El Presidente Page tiene la obligación de resolver la segregación sanitaria que sufre Tomelloso y además acabar con la discriminación en los estudios de FP y musicales, la falta del tren, de servicios a las empresas y a la ciudadanía, de inversiones regionales y estatales... Complete de una vez el Plan Funcional del Hospital General y construya de urgencia el Centro de Salud 1.

El Ministro de Sanidad ha pedido a las autonomías que doblen las plazas de UCI. La de Tomelloso debe estar montada y operativa en otoño pues es muy probable la vuelta de esta pandemia para esa fecha. Acumule el hospital material de protección para los sanitarios, contrate a multitud de especialistas y pongan a funcionar los servicios del Plan Funcional que ahora no están... La catástrofe sufrida estos meses no puede repetirse.

Nuestra Alcaldesa, junto con los 20 concejales y los dirigentes políticos, empresariales, sociales y culturales de Tomelloso (y sus homólogos de Socuéllamos, Argamasilla y Pedro Muñoz) tienen la responsabilidad de conseguir que este Hospital complete su Plan Funcional con su UCI. Esperamos y deseamos que lo consigan sin demora.

Pero si mediante gestiones políticas no lo logran, tienen la obligación democrática de liderar el movimiento ciudadano que, sin duda, se producirá. Ojalá no sea necesario, pero si lo fuera, no duden que los habitantes de la comarca responderemos. Nos han maltratado, nos han ofendido y estamos muy muy cabreados.