Unidad política para defender lo nuestro: el agua

Esta última semana ha sido importante para una de las luchas en las que más largo tiempo llevamos peleando los socialistas de Castilla-La Mancha y, especialmente, los de Guadalajara.

A la reunión del Presidente Emiliano García-Page con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le ha seguido la visita a pie de calle del secretario de Estado de su ministerio, Hugo Morán, que conoció de primera mano la desesperada realidad de los municipios que siguen sobreviviendo en el entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía, y que tienen que ser abastecidos de agua con camiones cisterna durante los veranos a pesar de situarse a los pies de un río que inunda de agua las huertas levantinas a cientos de kilómetros.

La situación ha cambiado y el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia para que antes de 2021 las condiciones de explotación del Trasvase Tajo-Segura cambien para respetar el caudal ecológico del río. Qué menos que eso, qué menos que respetar un río, el Tajo, el más largo de España y al que se está matando por inanición ante la voraz e insaciable reclamación de agua por parte del lobby de la huerta levantina.

Por fin un gobierno de España comienza a ser sensible a esta realidad, se presta a conocerla, a ver el sufrimiento que estos pueblos llevan décadas sufriendo por una sequía que parece no remitir nunca porque cuanto más llueve, más se trasvasa, y ante eso, ¿cuál ha sido la respuesta del PP? Presentar una Proposición no de Ley en el Congreso para vetar la entrada de los Municipios Ribereños en la Mesa de Explotación del Trasvase.

El PP pretende que años de trabajo, de lucha incesante de los pueblos que más duramente viven ese permanente sequía por un acuerdo más justo se vayan por el retrete por un efímero cálculo electoral que les permita sostener a duras penas el poder que les queda en la región de Murcia y en Alicante.

La coincidencia en el tiempo de los avances logrados por el PSOE hacia una explotación menos depredadora del Trasvase Tajo-Segura, con el objetivo final de lograr el final de un sistema de abastecimiento de agua arcaico para la huerta levantina, con el contragolpe del PP para evitar estos avances a toda costa pone de manifiesto la realidad: que el PP nunca ha querido solucionar los problemas de los municipios ribereños, ni la situación de sobreexplotación que está llevando al río Tajo a su degradación.

Y esto nos duele. Nos duele a los socialistas pero también le duele a la sociedad de Guadalajara en general, porque nos han mentido cuando decían que querían solucionar el problema, y porque lo único que han hecho los representantes del PP en Guadalajara ante esto ha sido callarse, agachar la cabeza, y atacar al PSOE cuando somos el único partido que está dando pasos hacia un cambio real. ¿Cómo pueden acusarnos de ser el problema diciendo que ahora gobernamos la región, la diputación y la nación cuando esta situación apenas hace unos meses es así y ellos han disfrutado de ella durante cuatro largos años? ¿Cómo pueden señalar a la ministra y al secretario de estado hablando de palabras “huecas” cuando el gobierno de Rajoy jamás se dignó a pisar la zona de los pueblos ribereños?

Es muy preocupante, mucho, que esto sea lo único que tienen que decir los alcaldes de Pareja, Auñón, Durón, Alocén, Huete, Castejón,Villar del Infantado y Valle de Altomira cuando es su partido, el PP, el que quiere arrebatarles su voz en la Mesa de Explotación del Trasvase tras muchos años luchando por ello para conseguirlo.

Ya es hora de que todos los partidos, toda la sociedad de Guadalajara y de Castilla-La Mancha estemos unidos para defender lo nuestro: el agua. Y por eso reclamamos que el PP, al menos en esta provincia y en esta región, comience a estar a la altura de las circunstancias uniéndose al PSOE para hacer un bloque firme, sólido y sin fisuras en la defensa del río Tajo, de nuestro medio ambiente, de nuestros recursos hídricos y del futuro de los municipios ribereños hasta ahora abandonados a su suerte por el Gobierno de España.