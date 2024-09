El pueblo de Toledo que quiere que sigan sonando sus campanas

Las campanas de la torreta del Ayuntamiento de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo) continuarán sonando puntualmente cada hora entre la medianoche y las 6.00 horas de la mañana, tal y como han decidido en votación popular los vecinos y vecinas de la localidad.

La consulta, abierta por el Gobierno municipal encabezado por el alcalde Ángel Farao, se ha saldado con un total de 149 votos, de alrededor de 400 personas llamadas a participar en la consulta, con 147 votos a favor de mantener las campanadas frente a tan solo 2 partidarias de interrumpirlas en horario de madrugada.

Según ha explicado a Europa Press el concejal de Medio Ambiente, Urbanismo y Mantenimiento del municipio, Gustavo Delgado, la consulta se abrió el pasado lunes, 16 de septiembre, tras una serie de quejas de vecinos durante los meses de verano y se ha mantenido abierta hasta este viernes 20 de septiembre a las 12.00 horas.

Más quejas que votos en contra

“Ahora tenemos 300 personas, pero en el mes de agosto hay cerca de 3.000”, ha explicado el concejal, con relación al número de personas afectadas. “Vinieron a pronunciarse sobre las campanadas, porque yo lo comprendo perfectamente que a horas de la noche pueda causar una perturbación en el sueño”, ha señalado, ahondando en que el número de quejas superaba al mostrado por los resultados del referéndum.

Ante la polémica levantada, el equipo de Gobierno local decidió “dar voz a los vecinos y vecinas, y como la mejor manera de poder materializarlo o poder sentirse valorados y escuchados, a través del referéndum”.

Delgado ha reconocido que el referéndum ha expresado un sentir de la mayoría de la población, aunque ha defendido la pertinencia de la consulta, ya que “pueblos aledaños a este, Campillo de la Jara, por ejemplo, las campanas no suenan de doce a ocho de la mañana”.

“Es algo que ha estado aquí toda la vida”

Decenas de vecinos y vecinas del municipio se han acercado a la sede del Ayuntamiento para conocer de primera mano el resultado de la consulta, que también les ha sido transmitida a través de una plataforma digital de bandos municipales tras el debido recuento. La mayoría de ellos han celebrado el resultado del referéndum, defendiendo la pertinencia de mantener las campanadas durante las horas de madrugada, dado que “es algo que ha estado aquí toda la vida”.

En esta línea se ha manifestado Aurora, una vecina residente en el municipio “desde hace 23 años”, que ha señalado que las campanadas han venido sonando puntualmente cada hora. “Eso ha sido de toda la vida”, ha señalado Aurora, añadiendo que “en todos los pueblos hay esto”.

La vecina, partidaria de mantener las campanadas, ha subrayado el resultado de la consulta, defendiendo que los vecinos “en general, están a favor de que toquen las campanas”. “A mí me gusta, el sonido que tiene me gusta. Y el que no le guste, pues te digo lo mismo, que se pongan tapones, y que se vayan al cerro, que allí no escucha a nadie”, ha añadido.

Sin embargo, a pesar de los resultados, no faltaba algún vecino discrepante. Es el caso de Sergio, que reside “a apenas cinco metros de las campanas de la torre del Ayuntamiento”. “A mí sí que me molesta de vez en cuando porque cuando hay mucho estrés o estás cansado y eso y quieres dormir, no puedes dormir, pues suena y es como un martillazo”, ha explicado el vecino.

A pesar de su oposición, Sergio ha reconocido el resultado de la consulta con deportividad, exponiendo que entiende las razones de los vecinos que quieren mantenerlas, ya que “es un sonido familiar” y que a muchos de los vecinos de mayor edad “les acompaña”. “A mí de todas formas me da igual, me iré al monte a dormir o qué sé yo”, afirma, con sentido del humor.

Participación ciudadana

El referéndum presentado por el Ayuntamiento ha despertado el interés de la población, un factor que Gustavo Delgado ha subrayado como positivo de cara a fomentar la participación.

“Lo veo positivo porque eso indica que hay iniciativa por la gente, en que cada uno defiende lo que realmente cree que debe defender”, ha manifestado en este sentido.

En este sentido, ha señalado que con toda probabilidad no será la última consulta que se realice en Aldeanueva de San Bartolomé, ya que “los vecinos saben que tienen derecho plenamente”. “Además, nosotros les animamos a que vengan aquí al Consistorio y a cualquier duda y problema que tengan, pues que lo hagan saber y aquí seguiremos de canal para poder valorarlo y materializarlo si realmente conviene”, ha concluido Delgado.