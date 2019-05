“La feminización de la pobreza es consecuencia del desempleo femenino y de la brecha salarial"

Cuando Emiliano García-Page asumió la Presidencia de la Junta de Comunidades, en junio de 2015, en Castilla-La Mancha había 21.100 mujeres menores de 25 años desempleadas. Cuatro años después hay 12.800 jóvenes sin empleo, es decir, que el Gobierno regional ha conseguido reducir el número de jóvenes paradas en 8.300 personas.

De hecho, si nos fijamos en la tasa de paro se ha pasado de una tasa de desempleo del 63,69% en el segundo trimestre del 2015 y un 44,36% de enero a marzo de 2019. A pesar de estas buenas cifras, según los resultados del primer trimestre de 2019, Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma con mas mujeres menores de 25 años en paro, solo superada por Andalucía, Cantabria y Extremadura.

Si nos fijamos en la situación de todas las mujeres, y teniendo en cuenta los datos del paro registrado en el mes de abril, hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, resulta significativo el aumento de la diferencia entre el paro masculino y el femenino, que sigue muy marcada: en abril de 2015 del total de desempleados, 99.989 eran hombres y 129.621 eran mujeres. Aunque en ambos casos ha descendido notablemente, esa bajada no ha beneficiado a las mujeres, puesto que ahora hay 60.992 paradas mujeres y 109.264 hombres: la brecha ha superado los 30.000 empleos de diferencia de hace cuatro años.

Las consecuencias sociales de estas cifras se observan en el día a día de muchas mujeres cuyas voces son escuchadas por asociaciones e instituciones como, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). “El medio rural es un generador de empleo pero hay que dedicarle recursos”, comenta a eldiarioclm.es Elisa Fernández López, presidenta de Fademur, quien considera fundamental aplicar la perspectiva de género en las políticas de empleo para reducir el desempleo femenino.

Foto: Europa Press

“Los partidos políticos deberían crear propuestas y planes que contemplen las características de las zonas rurales. Por ejemplo, en los trámites relacionados con el emprendimiento podrían agilizar la burocracia y flexibilizar los procedimientos en negocios relacionados con cuidados y atención a la infancia”, explica Fernández. Además, según Fademur, “para las mujeres autónomas, con negocios familiares, que viven en pueblos pequeños se podría hacer una distinción y permitir su participación en planes de empleo porque supondrá un complemento a su renta.”

Según la Federación, la brecha laboral se reduciría si se fomentaran normativas concretas para negocios rurales y si se incluyeran medidas de discriminación positiva en todos los sectores laborales. “Los ayuntamientos tienen que evitar que los planes de empleo coincidan con las campañas de recogida porque si no lo hacen están privando a las mujeres de estar empleadas todo el año”.

“Es necesario que se profesionalicen las labores que tradicionalmente desempeñan las mujeres, de tal manera que su trabajo cotice y se reconozca socialmente”, añade Fernández. La presidenta de la Fademur en Castilla-La Mancha, destaca la importancia de convocatorias que premian la incorporación de las mujeres al mundo laboral. “Si no hay un incentivo económico, las mujeres seguirán trabajando sin cotizar en el campo con su marido, el único con beneficios laborales. Si hay incentivos ellas se suman, pero no porque no estuvieran trabajando antes.”

Además de apostar por requisitos diferenciados para trabajos feminizados, para zonas rurales y para autónomas, desde Fademur proponen la creación de una “cuota familiar” a la Seguridad Social. “En las panaderías o pescaderías de los pueblos, siempre cotiza el hombre, mientras que la mujer está haciendo el mismo trabajo y las mismas horas. Esta decisión se debe al coste de las altas en la seguridad social. Con una ‘cuota familiar’ se haría una reducción a negocios familiares de municipios pequeños. De esta forma, conseguiremos que coticen los dos con una misma cuota”.

FOTO: AMFAR

En esta línea, desde Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha consideran imprescindible el papel de las empresas para la normalización de la conciliación con la que conseguir eliminar el techo de cristal. “Hay que lanzar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de dirección o a la promoción profesional”, explican.

Además, según el sindicato, sería necesario que los partidos políticos se comprometieran a mejorar las condiciones laborales que se suelen adjudicar a las mujeres y que pueden suponer un salario menor que el de sus compañeros. Estas medidas, serían solo algunos ejemplos de las que deberían incluirse en los Planes de Igualdad de las empresas. “Independientemente del número de trabajadores, se debería establecer la obligatoriedad de negociar Planes de Igualdad en todas las empresas de Castilla-La Mancha.”

Desempleo femenino, despoblación y violencia de género

“La feminización de la pobreza es una consecuencia clara del desempleo femenino y de la brecha salarial que, a su vez, suponen una gravísima consecuencia a la hora de establecer proyectos de vida individuales”, consideran desde CCOO. “Muchas mujeres alegan que no tienen familia, o no se lo plantean, por la precariedad”.

“Las mujeres con empleo en el medio rural fijan población en ese municipio porque su familia se quedará ahí. Si en su municipio no pueden incorporarse al mercado laboral se desplazarán”, añaden en Fademur quienes coinciden con CCOO en afirmar que una solución a la despoblación pasaría por reducir el desempleo femenino, también ligado a la violencia machista.

Según la presidenta de la Federación, “las mujeres que tienen un empleo son mujeres que consienten menos la violencia de género porque tienen recursos económicos para salir de este tipo de violencia. En el medio rural, las mujeres que no tienen ingresos tienen menos libertad”.

¿Qué dicen los partidos en sus programas electorales?

Ciudadanos anuncia la creación de una Oficina de Acreditación de Competencias Profesionales con un sistema de reconocimiento permanente, porque las mujeres castellano-manchegas pueden trabajar exactamente igual que los hombres, pero les falta acreditar su cualificación. Nosotros eliminaremos este obstáculo favoreciendo la acreditación de su capacidad profesional”.

Además la formación naranja quiere impulsar un pacto social y político de Castilla-La Mancha contra la brecha salarial y por la conciliación entre la vida laboral y familiar con todos los agentes sociales y económicos. “No nos olvidaremos de especiales dificultades de las mujeres de nuestro campo. Para ellas, estableceremos anticipos de las ayudas de incorporación a la agricultura, mejoraremos sus condiciones fiscales mediante la figura de la titularidad compartida y aumentaremos los programas específicos de conciliación familiar en el medio rural”.

FOTO: Fademur

El PSOE apuesta por poner en marcha nuevos programas especialmente en zonas rurales

El PSOE cuenta con políticas dirigidas a la mujer en el ámbito del empleo dentro de la Estrategia de Empleo Juvenil, así como la Estrategia de empleo en Igualdad, que contempla la creación de un Observatorio por la Igualdad en el Trabajo, que promueva el equilibrio de género en las plantillas, la reducción de la brecha salarial, la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, y la igualdad en el acceso al puesto de trabajo.

Además la formación apuesta por poner en marcha nuevos programas, especialmente en las zonas más rurales; nuevas ayudas a las empresas que faciliten acuerdos en materia de conciliación además de continuar reconociendo públicamente a las empresas con avances en materia de igualdad, así como la reserva de plaza para mujeres en todas las políticas activas de empleo.

El PP fomentará el emprendimiento femenino en el mundo rural

El PP anuncia en su programa electoral una partida de 20 millones de euros para la creación de empleo “estable, productivo y de calidad” a favor de los autónomos, empresarios y emprendedores de la región. Además enfocarán los planes de empleo a la consecución de la estabilidad laboral, y anuncian el fomento del emprendimiento femenino en el mundo rural, porque considera “esencial” la participación de la mujer para crear empleo y fijar población.

FOTO: Fademur

“Haremos realidad un auténtico Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha que evite cualquier tipo de discriminación por razón de género, que rompa con la brecha salarial y equipare sus oportunidades”, recoge el PP en su programa electoral. “Lucharemos por hacer realidad la igualdad salarial en la región e impulsaremos medidas para favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y profesional, tales como los incentivos empresariales al teletrabajo o la flexibilidad de horarios”

Unidas Podemos: “Lucha institucional activa contra la brecha salarial y la discriminación laboral de las mujeres”

En cuanto a Unidas Podemos, dentro de su programa electoral hay un apartado específico sobre igualdad de oportunidades y derechos. En él se recogen algunas de sus propuestas en este ámbito como: establecer un permiso de conciliación de la vida personal y laboral igualitario entre hombres y mujeres para el personal funcionario, 100% remunerado e intransferible, con una duración de 16 semanas.

Además apuesta por introducir criterios de género en la fiscalidad para conseguir de manera eficaz la progresividad y evitar la brecha salarial, “atendiendo a las desigualdades económicas y sociales que sufren las mujeres”. También recoge su propuesta de implementar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la administración pública.