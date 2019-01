Empleadas de limpieza amenazan con una huelga si Raspeig persiste en sus impagos

Las empleadas de la limpieza de todos los centros de Bienestar Social en Albacete, de los IES de Toledo y de la Biblioteca regional del Alcázar toledano amenazan con convocar jornadas de huelga en caso de que Raspeig, adjudicataria de este servicio, persista en sus impagos y en el incumplimiento del Acuerdo de Estabilidad para el Empleo en las Contratas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así lo ha avanzado el secretario provincial de la Federación de Construcción y Servicios de Toledo, José Luis Cerro, que ha secundado junto a medio centenar de trabajadoras una concentración ante la puerta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Tanto sindicato como empleadas han vuelto a pedir al Gobierno regional que rescinda el contrato con Raspeig, transgrediendo lo estipulado en dicho acuerdo.

Y es que el responsable de CCOO ha denunciado que esta contrata, además de retrasar habitualmente durante semanas el pago de las nóminas mensuales a sus trabajadores -la inmensa mayoría mujeres-, aún no les ha abonado ni la mensualidad de diciembre ni la paga extra de Navidad.

"La gran mayoría son jornadas parciales. Se trata de trabajadores que cobran entre 400 y 600 euros. Ádemás, éste es el único ingreso que entra en muchos de los hogares de los empleados de Raspeig", ha lamentado Cerro, que ha agregado que en total, en toda Castilla-La Mancha, hay un centenar de personas afectadas por esta situación, 50 de ellas en Toledo.

Mientras, la empresa no ofrece argumentos ni explicaciones que justifiquen esa falta de pago. "Tan solo ha llamado a las trabajadoras y les ha dicho que al menos han tenido dinero para comprar una colonia en Reyes", ha denunciado.

Un dinero que no llega a los trabajadores

Dicho esto, ha asegurado que el Gobierno regional sigue pagando a Raspeig por el servicio que ofrece, pero ese dinero no llega a los trabajadores. De ahí que haya vuelto a pedir al Ejecutivo autonómico que exija a la contrata que pague a sus trabajadores y que no realice más adjudicaciones a esta empresa. De su lado, ha explicado Cerro, desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas alegan que no pueden rescindir el contrato con Raspeig "porque aún no han incumplido ningún punto" del Acuerdo por la Estabilidad para el Empleo en las Contratas.

"Pero consideramos que existen evidencias más que suficientes. ¿Qué quieren, que los trabajadores estén sin cobrar seis meses?. Es una empresa que paga siempre tarde y ahora les adeuda dos mensualidades. Estos son argumentos más que suficientes para actuar y no esperar más", ha insistido Cerro, que ha alertado de que la Diputación de Toledo acaba de adjudicar el servicio de limpieza de la residencia asistida San José a Raspeig.

"Hoy vamos a ir la Inspección de Trabajo para presentar una denuncia contra Raspeig por incumplimiento sistemático del convenio. Si la situación no cambia de aquí al miércoles, habrá huelga general de las trabajadoras de Raspeig", ha concluido.