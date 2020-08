El PSPV tacha de acción "irresponsable e interesada" la subida del 65% de su sueldo como alcalde de Artana del popular Enrique Vilar

Esta semana ha trascendido la decisión del PP de la localidad castellonense de Artana de aprobar una modificación en el régimen de retribuciones del alcalde, Enrique Vilar, que a partir del 1 de septiembre dejará de percibir dietas por asistencia a órganos colegiados para pasar a tener una dedicación del 50%, lo que implica unos emolumentos brutos anuales de 23.800 euros y un incremento del 65% en sus retribuciones anuales.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista de Artana, por medio de su portavoz y secretario general de la agrupación local del PSPV-PSOE, Salvador Ferrandis, ha expresado su total desacuerdo con que el alcalde de Artana, Enrique Vilar, "aprovechando la mayoría obtenida en las elecciones, se haya subido el sueldo un 65% en plena crisis por el coronavirus".

Para Ferrandis, esta actitud "no es más que otro ejemplo de la manera de gestionar del Partido Popular anteponiendo el interés particular al interés general". “Se trata de una acción irresponsable, interesada y contraria a la acción política que debe primar ante la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, y que es la de destinar todos los recursos posibles a salir de la crisis social, económica y sanitaria derivada de la pandemia", ha apuntado Ferrandis, para quien lo que demuestra Vilar "es que no le importa el bienestar de los vecinos y vecinas de la localidad, sino que su principal preocupación es la de asegurarse un buen sueldo, ahora que ya no cuenta con los ingresos como asesor de la diputación y que supondrá un lucro cesante para las arcas municipales”, apunta Ferrandis.

A este respecto, el portavoz municipal socialista ha explicado que esta subida de sueldo "coincide con la falta de ingresos que tiene el alcalde del PP en esta legislatura, puesto que ha dejado de ser asesor de la vicepresidencia 2ª en la Diputación de Castellón después de que su partida perdiera la administración provincial, y que suponían retribuciones superiores a los 30.000 euros brutos anuales". “Ante esta diferencia económica decide subirse el sueldo de alcalde, en lo que supondrá una merma económica que no tiene por qué soportarla el pueblo de Artana”, ha añadido.

“Si lo que ha estado cobrando en los 21 años que lleva en la alcaldía, alrededor de 1.200 euros brutos al mes, por la asistencia a los diversos órganos colegiados, ahora no le parece suficiente, por la merma de lo ingresado desde la diputación, siempre tiene la posibilidad de dejar el cargo, y no profesionalizar el puesto”, concluye el portavoz municipal socialista.