El alcalde del PP de un pueblo de Castellón de menos de 2.000 habitantes se sube el sueldo un 65% en plena crisis del coronavirus

El Ayuntamiento de Artana (un municipio de apenas 1.950 habitantes en la provincia de Castellón) acordó en la comisión de hacienda celebrada el pasado 22 de julio, tal y como consta en el acta de la reunión a la que ha tenido acceso eldiario.es, una modificación del régimen económico aplicable al cargo de alcalde, que ocupa desde 1999 el popular Enrique Vilar.

De este modo, una vez refrendada por el pleno en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, el primer edil pasará a tener a partir del próximo 1 de septiembre una dedicación parcial del 50% con alta a la seguridad social con una retribución anual de 23.800 euros al mes, distribuidos en catorce pagas mensuales de 1.700 euros brutos -hasta el momento percibía 12.132 euros brutos anuales sin dedicación y por asistencia a órganos colegiados-.

La propuesta, presentada por la concejal de Hacienda Silvia Llidó, está motivada "al considerar que la complejidad, responsabilidad y dedicación que requiere el ejercicio de alcalde/sa en el municipio de Artana es muy superior al resto de concejales de la Corporación", por lo que queda "justificado" que ese cargo tuviera asignada una dedicación de "al menos el 50% y la asignación de una retribución proporcional y adecuada".

Estas asignaciones, justifica el equipo de gobierno en su propuesta, "están dentro de los límites de cuantías aplicables a los municipios de menos de 5.000 habitantes" y añaden que el presupuesto de 2000 "cuenta con consignación presupuestaria suficiente para cubrir esta modificación".

El portavoz socialista, Salvador Ferrandis, cuestionó la propuesta al considerar que el "cambio de circunstancias" del alcalde no justificaba el cambio, así como explicó que no entendía que se dieran cuenta "ahora" de la complejidad que implicaba el desempeño del cargo de alcalde. Así, recordó que fue el PP el que consideró que lo que percibía Vilar por las asistencias a órganos colegiados "era suficiente" y que si ahora ya no le compensaba, "tenía la posibilidad de dejar el cargo y no convertirlo en una profesión, fijando una retribuciones para completar otros sueldos".

En su opinión, a pesar de entender que la propuesta está "dentro de la ley", la retribunción propuesta es "excesiva", por lo que no cree que esta cuestión deba "imponerse simplemente por aplicación de la mayoría absoluta". La delegada de Hacienda, por su parte, calificó de "injusto" que el alcalde percibiese las mismas retribución que el resto de concejales, "ni por dedicación, ni por responsabilidad, ni por el trabajo que desempeña".

Se da la circunstancia de que Vilar ocupó desde 2007 y hasta 2019 diferentes cargos como asesor en la Diputación de Castellón con unas retribuciones superiores a los 30.000 euros brutos anuales, con lo que, sumados las dietas por asistencia a órganos colegiados en el Ayuntamiento, el alcalde de Artana reunía unos emolumentos anuales de alrededor de 45.000 euros brutos. En la actual legislatura, en la que el PP ha perdido la Diputación de Castellón, Vilar no ocupa cargo alguno en la institución provincial.

elDiario.es ha intentado, sin éxito, contactar con el primer edil para conocer su versión de primera mano.