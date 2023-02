Raimon inaugura a Xàtiva l'exposició pels 60 anys d''Al vent': “Tot el que havia de dir ho he dit cantant”

Raimon i Annalisa han inaugurat aquest dijous en el Museu de Belles arts de Xàtiva l'exposició amb obres de 60 artistes per a celebrar les sis dècades de 'Al vent', una de les cançons convertides en himne que va marcar a diverses generacions. “Tot el que havia de dir ho he dit cantant, que és l'única manera que he tingut de parlar bé”, ha assegurat el cantautor.

La mostra se situa precisament prop del carrer Blanc, que va veure nàixer a Raimon, i recull un gran nombre d'obres de gran valor que formen part de la donació que van signar ara fa uns anys per a deixar-li a Xàtiva tot el seu llegat.

En total s'exposen 62 peces, moltes de les quals es desprenen de l'amistat forjada entre l'artista xativí i altres autors de renom com Andreu Alfaro, Joan Miró, Artur Heras, Antoni Tàpies, Rafael Armengol, Manuel Boix, Joan-Pere Viladecans, José Ortega, Josep Guinovart, Vicente Rojo, Julio González, Eduardo Arroyo, Eduardo Chillida, Miquel Barceló, Ricard Vaccaro, Pere Alavedra, Antonio Saura, Josep Buyreu, Rafael Pérez Contel o l'escultora Madola.

L'acte d'inauguració de la mostra s'ha celebrat aquest dijous i ha comptat amb la presència del mateix Raimon així com d'autoritats com l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, el conseller d'Investigació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, el comissari de l'exposició, Pablo Camarasa, i d'amics de l'autor i de desenes de veïns de Xàtiva.

“Sabia cantar, però parlar no he sabut mai”, ha començat la seua intervenció Raimon, que ha reconegut que aquests dies els està vivint amb “una emoció molt forta”, fins al punt d'admetre que s'ha quedat “parat” en veure la quantitat de gent que ha assistit a la inauguració de la mostra en la vesprada d'aquest dijous.

“M'emociona molt, perquè Xàtiva és el meu poble”, ha expressat, al mateix temps que ha mostrat el seu agraïment a l'organització de l'exposició. “Estic content perquè l'hem poguda fer com volíem”, ha indicat.

La mostra, “una autèntica joia”

Per part seua, el comissari de l'exposició, Pablo Camarasa, ha destacat que la col·lecció de la mostra constitueix “una autèntica joia” gràcies a obres que “han estat guardades al llarg de tota una vida”. “No es podria entendre sense les figures de Raimon i Analisa”, ha apuntat.

En aquest punt, ha posat en valor el fet de poder comptar amb peces d'autors de renom com Andreu Alfaro, Joan Miró, Artur Heras, Antoni Tàpies, Rafael Armengol o Manuel Boix, els qui “van sentir atracció per la figura” de Raimon, a qui van mostrar la seua “admiració absoluta”. “No és tan fàcil trobar obres d'aquests autors”, ha subratllat.

A més, ha posat l'accent en el “privilegi” que suposa per a Xàtiva i per als seus veïns poder comptar amb aquest homenatge “vertebrat per artistes” amb les seues obres “més especials”.

“Un crit per la llibertat i contra la dictadura”

Per part seua, l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha assegurat que aquest dijous és un dia “molt especial” per a la ciutat, no sols pel fet que 'Al vent' complisca 60 anys, sinó perquè la commemoració se celebra amb la inauguració d'aquesta exposició que, ha afirmat, “marcarà una època en la història i cultura de la nostra ciutat”. “És un dia gran i ens sentim orgullosos que el nostre fill predilecte trie Xàtiva per a celebrar aquesta efemèride”, ha assenyalat.

El responsable municipal ha incidit en què, fa 60 anys, 'Al vent' “va ser un himne”, a més de “un crit per la llibertat i contra la dictadura”. “Més que una cançó, és un himne que ha sobreviscut al pas del temps i que ens evoca un sentiment de màxima intensitat quan l'escoltem hui”, ha postil·lat.

Per tot això, Cerdà ha celebrat la “tornada a casa” de Raimon -“és una de les majors satisfaccions que he experimentat com a alcalde”-, ha reivindicat la necessitat que el seu llegat “reba un acompanyament per part de les administracions que era de justícia” i ha remarcat que Xàtiva és “un escenari a l'altura de les circumstàncies” per a això.

“No hi ha cap dubte que Xàtiva s'enorgulleix del seu fill predilecte, d'una figura universal que ha portat el nom de la ciutat i la seua cultura a les majors quotes d'èxit a tot el món”, ha exposat, al mateix temps que ha afirmat que les cançons de Raimon “van posar els fonaments de la identitat col·lectiva del nostre poble”. “La seua obra és una peça clau i única”, ha insistit. Per tot això, ha convidat a la ciutadania a “gaudir del llegat” del cantautor i a “continuar fent país i cultura”.

“Una part important de la banda sonora de moltes vides”

El conseller d'Investigació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, ha ressaltat que 'Al vent' s'ha convertit en “una part molt important de la banda sonora de moltes vides”, alhora que ha incidit en què el cantautor “ens transmetia una manera de viure la realitat des d'un nivell molt elemental perquè tothom el poguera entendre”.

En aquest punt, ha considerat que “fa molt més Raimon que molts plantejaments de literatura mal plantejats”, al mateix temps que ha posat en valor el “gest de generositat extrema” del cantautor amb aquesta mostra que “en bona part permet una lectura musicada” i que aporta “un valor d'especial retorn” que “perdura en el teixit social i cultural”. “La gent vindrà ací perquè podrà veure coses que no veu en altres llocs”, ha incidit.

Finalment, la regidora de Cultura de Xàtiva, Raquel Caballero, ha ressaltat el “significat” que té l'exposició per a Xàtiva, una celebració “molt rellevant per a la llengua” d'un autor “sempre fidel als seus ideals” que és un “referent per a moltes generacions” que hui dia “el continua sent”.

L'edil ha convidat a “retrocedir en el temps” per a recordar l'“èxit” del cantautor, que ha atribuït al fet que “cantava en la fonètica en la nostra llengua”, de la seua procedència de les “classes subalternes” i del seu contingut filosòfic i poètic.