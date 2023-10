La defensa de 'El Bigotes' reivindica la “influencia de Camps” para que la 'Gürtel' “pudiese llegar” a Valencia

La defensa de uno de los responsables de la 'Gürtel', Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha reivindicado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones a una de las empresas de la trama la “influencia” del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps para que la misma “pudiese llegar” a la administración autonómica.

La sesión de este martes ha arrancado con la exposición del informe final por parte de Gustavo Galán, el letrado del propio Pérez y también de Isabel Jordán, administradora de algunas de las empresas de Gürtel. Durante su intervención, el abogado ha calificado de “llamativo” que la representación de Camps haya querido “negar” la “relación de amistad” del expresidente con 'El Bigotes'.

“¿Cómo una persona que ha estado trabajando en Madrid va a ir a Valencia, cambiar toda su vida, si no tiene un proyecto que puede ser considerado como sólido y seguro? Nadie va si no tiene una especie de garantía”, ha señalado el abogado, que ha incidido en que fue Camps la “persona” que le dijo a Pérez que se desplazase a la comunidad autónoma, donde iba a “estar bien y tener calidad de vida”.

Galán, que ha defendido que estas cuestiones “han sido corroboradas” entre otros por el líder de la Gürtel, Francisco Correa, ha criticado que el ahora expresidente valenciano califique a Pérez como un trabajador para el Partido Popular.

“Esto no es en lo que coinciden y corroboran personas como el señor Crespo”, ha apuntado, en relación a la declaración en sede judicial del 'número dos' de la trama. En esta línea, el letrado también ha puesto el foco en la asistencia de Camps a la boda de la hija de 'El Bigotes' para destacar la relación entre ambos.

La defensa de Pérez ha continuado señalando, en esta ocasión, la declaración como testigo del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. “Vino a responder que había una relación de confianza y amistad. El señor Pérez tenía acceso a muchas personas, a varios vicepresidentes y al propio conseller”, ha apuntado.

Sin competencia “para contratar”

Este martes también ha servido para escuchar el informe final del letrado de Dora Ibars, la que fuese directora general de Promoción Institucional, que ha solicitado la absolución para su representada al considerar que no ha quedado demostrado que “negociara o concretara nada con ningún representante de Orange Market”, la empresa de la Gürtel manejada por 'El Bigotes'.

“Ibars no acordó contratar nada y no tuvo relación o intervención con el expediente del ahora denominado grupo Correa. Mi defendida dio el visto bueno a tres facturas únicamente. Pero no consta que diese el visto bueno a tres facturas intervenidas en el registro a las empresas del grupo Correa”, ha sostenido.

En esta línea, el letrado de Ibars ha aseverado que su representada “no contrató y no tenía competencia para contratar”. “Si mi mandante actuó mal en una contratación decidida por su superior, producida durante su embarazo de riesgo y donde se limita a dar visto bueno a unas facturas porque se indica que se ha prestado servicio no lo hizo conscientemente y con ánimo de fraccionar o evitar procedimientos de contratación”, ha añadido.

Así las cosas, el abogado ha zanjado señalando que “la intervención de Ibars se limitó a reunirse en 2008” con el que fuera gerente de Orange Market, Cándido Herrero, para analizar la propuesta de diseño del stand de grandes proyectos. “Y el diseño le pareció inadecuado”, ha recordado.