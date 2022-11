Dimite un coordinador de Vox en el mayor caladero de votos en Alicante: “Son gentuza que actúan en plan mafioso”

La estructura valenciana de Vox no gana para disgustos. Raúl Serna, coordinador de la formación ultra en la comarca de la Vega Baja, un tradicional caladero de votos de la derecha, ha presentado su dimisión por las graves disensiones internas con la dirección actual en Alicante en manos de la portavoz autonómica, Ana Vega. Serna ha remitido un escrito a la dirección nacional de Vox en el que anuncia su dimisión en el cargo y la baja como afiliado.

“La causa principal que no única, es la falta de confianza que sé que existe por parte de la dirección del partido, tanto sobre mi persona, como de la labor que durante estos años llevo desempeñando de forma desinteresada para Vox en la provincia de Alicante”, reza el escrito.

El coordinador de Vox en la Vega Baja lamenta no haber recibido “respuesta alguna” de la dirección a sus quejas. Sin embargo, en un audio de WhatsApp al que ha tenido elDiario.es, Raúl Serna aporta más detalles sobre la situación interna de la formación de extrema derecha en la provincia de Alicante, que tilda de “catástrofe”.

“Esto no se puede aguantar ya, esto está enfocado al culo de Ana [Vega], no tienen un plan. No tienen una estrategia para las municipales, no acuden a la Vega Baja cuando es el mayor caladero de votos de toda la provincia, donde pueden salir 10 [o] 13 alcaldes perfectamente , donde la intención de voto en mi pueblo sin ir más lejos es de un siete por ciento”, exclama en el mensaje en un tono más vehemente.

Raúl Serna también sostiene que su dimisión supondrá más dimisiones en Vox en la Vega Baja: “La semana que viene van 100 dimisiones más en la Vega Baja porque van a salir corriendo todos”. El hombre denuncia una situación de “avasallamiento” y critica que los miembros de la dirección cuentan con “todos los puestecitos ya repartidos”. “Estoy básicamente hasta los cojones ya de tragarme a Ana Vega”, afirma en referencia a la líder de Vox en Alicante y portavoz parlamentaria en las Corts Valencianes.

“Si los municipios no sacan un concejal a ellos se la trae al pairo, luego la culpa será de otro, será del coordinador municipal, será de Raúl Serna, coordinador de zona. Será de quien sea pero ellos ya tendrán su silla con su puestecito. Son gentuza que actúan en plan mafioso”, abunda Raúl Serna.

Serna pinta un panorama nefasto para Vox en una comarca clave para los resultados electorales de la derecha y de la extrema derecha, un caladero de votos en el que la izquierda siempre ha tenido graves dificultades para pescar votos. “No aguanto más a esta gente, y mi gente, los equipos de trabajo, tampoco. La Vega Baja destrozada completamente, los equipos de trabajo todos fuera, pero no porque lo diga yo, sino porque han decidido ellos que si yo me voy ellos salen detrás”, concluye el mensaje.