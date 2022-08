La madre de un niña asesinada por ETA pide la dimisión de la cúpula de Vox en Alicante por no asistir a su homenaje

Toñi Santiago, la madre de una niña de seis años asesinada por ETA en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto del 2002, ha pedido la dimisión de la cúpula de Vox en Alicante por no asistir al acto de homenaje, con ocasión del veinte aniversario del salvaje acto terrorista. Silvia Martínez Santiago, hija de un agente de la Guardia Civil, falleció a consecuencia de la terrible explosión y su primo Borja, de tres años, resultó herido. Cecilio Gallego Alaminos, un jubilado de 57 años que esperaba al autobús, también falleció a consecuencia del atentado, por el que dos miembros de ETA, Andoni Otegi Eraso, alias Iosu, y Óscar Celarain Ortiz, alias Peio, fueron condenados por la Audiencia Nacional en 2012 a 843 años de cárcel cada uno.

La madre de la pequeña Silvia convocó un acto de homenaje en Santa Pola el pasado 4 de agosto, coincidiendo con el aniversario del atentado, en el que también resultaron heridas 56 personas. La mujer pidió que los políticos asistieran a título particular al acto, en el que participaron la alcaldesa popular Loreto Serrano y la secretaria general del PSPV-PSOE de Santa Pola, diputada nacional y concejala, Yolanda Seva.

La mujer tildó al presidente Pedro Sánchez de “traidor, canalla, cobarde que está utilizando la sangre de nuestros muertos como moneda de cambio en un proceso de rendición”, según publicó El Español. Sin embargo, a quien más ha criticado después del homenaje ha sido a Vox, un partido cuyos representantes en Alicante no asistieron al acto. De hecho, Toñi Santiago acusa a la cúpula del partido de extrema derecha en Alicante, liderado por la diputada autonómica Ana Vega, de haber dado la orden de no participar en el acto, según una noticia de Agencia 6.

Vox, siguiendo su política de veto a determinados medios de comunicación, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

La madre de la niña asesinada por ETA, en un video en su cuenta de Facebook, afirma estar “agradecida como madre y como española de que diesen esa orden”. “Solamente ellos se han retratado y han sido capaces de decirle al ciudadano, a los que tienen completamente engañados, a qué se dedica Vox”, lamenta Toñi Santiago, quien señala a Mario Ortolá, portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Alicante, y a Ana Vega, síndica en las Corts Valencianes, de haber dado la supuesta orden.

La mujer pide la dimisión de ambos cargos de Vox “si esto es real y es cierto”. “Lo que están haciendo es engañando a la ciudadanía, en este caso de Alicante y del resto de España”, agrega. También critica al líder de Vox Santiago Abascal. “Qué pena a lo que has llegado”, le espeta. “Si tu padre volviese a nacer, si volviese a salir de donde está, de verdad este hombre se moriría de pena; una gran persona un gran hombre y un gran luchador por la defensa hacia las víctimas del terrorismo, algo que tú no has heredado de él”, remacha.