La Generalitat Valenciana canvia l’Estat per CaixaBank: refinança 1.000 milions amb el banc perquè és més barat que el FLA

En unes arques tan malparades com les de la Generalitat Valenciana, entre altres factors pel perjudicial sistema de finançament, es lluita cada euro. Un exemple d’aquest treball per alliberar més recursos per a la gestió és l’acord a què estan a punt d’arribar el Govern de Ximo Puig i CaixaBank per a refinançar 1.000 milions d’euros de préstecs amb l’Estat corresponents al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), el principal creditor de la Comunitat Valenciana des del 2011 quan se li van tancar els mercats. És un simple canvi de mans d’aquest deute, però que suposarà un estalvi per als valencians, perquè els interessos que ofereix el banc són del 0%, mentre que els que es van signar en aquest tram de FLA són del 0,83%. Entre 8 i 10 milions d’euros.

El mateix president Ximo Puig és el que ha anunciat aquest matí el preacord de l’operació en una entrevista en Les notícies del matí d’À Punt, la televisió pública valenciana. El cap del Consell ha explicat que aquesta operació permetrà “estalviar recursos per al finançament de l’activitat corrent” de l’Administració.

L’anunci arriba en un moment polític clau, perquè CaixaBank està a punt d’absorbir Bankia i es debat sobre quina serà la ciutat que aculla la seu social de la nova entitat, primera d’Espanya en volum d’actius. Tant CaixaBank com Bankia tenen el domicili a València, però les seus operatives continuen a Madrid i Barcelona, per la qual cosa hi ha la sensació que puga haver-hi un canvi en el relat. Sobre aquest tema, Puig s’ha mostrat “convençut” que la seu de l’entitat que resulte de la fusió prevista entre les entitats en què van acabar Bancaixa i Banc de València es quedarà a la Comunitat Valenciana, que s’assegurarà així aqueixa “capitalitat” tan important “des del punt de vista reputacional”.

Puig ha posat en valor que l’estabilitat a la Comunitat Valenciana ha ajudat al fet que es puga donar aqueixa capitalitat i a tindre aqueixa “interlocució més favorable”. I ha incidit que la centralització en tots els aspectes “és greu, és negativa per a tot Espanya”.

“En totes les converses que he mantingut amb dirigents de totes dues entitats, amb els quals la Generalitat i jo personalment mantinc una molt bona relació, crec que s’assegurarà aqueixa capitalitat”, ha subratllat, i ha avançat tot seguit que aquest mateix cap de setmana CaixaBank l’ha informat que aprovarà aqueix crèdit de 1.000 milions que “és positiu”, perquè permetrà estalviar recursos i “és més barat fins i tot que el FLA”.

El refinançament del préstec del FLA per part de CaixaBank és l’operació més gran que la Generalitat Valenciana fa amb entitats bancàries des que el 2017 l’Estat permeté treballar amb el sector privat. Al desembre del 2011, el Govern valencià del PP va tindre un impagament amb una entitat bancària, salvat in extremis pel Govern central, i se li va impedir eixir als mercats. Entre el 2011 i el 2017, la Generalitat Valenciana només va poder obtindre finançament a través de l’Estat, tant amb el FLA com amb el pla de pagament a proveïdors.

Fonts de Presidència han explicat que aquesta operació evidencia que “els mercats tornen a confiar” en la Comunitat Valenciana i posen el Banc Europeu d’Inversions com un altre exemple. El BEI ha concedit un préstec de 100 milions a la Generalitat, el segon que concedeix aquesta entitat.

En el cas de CaixaBank, Puig es pot apuntar un altre punt, que és la posada en marxa d’un Caixa Fòrum en L’Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. En aquest cas, la Generalitat cedeix sense cànon 50 anys aquest edifici, encara que l’entitat bancària s’obliga a gastar en programació quatre milions d’euros.