La Comunitat Valenciana apuesta por la hospitalidad

En las últimas décadas el turismo ha alcanzado una gran importancia como sector económico y es especialmente en los últimos años en los que su peso en el conjunto de la actividad económica se ha incrementado considerablemente, siendo uno de los sectores que mejor ha resistido a la crisis económica. Sin embargo, es necesario seguir impulsando acciones que contribuyan a mejorar la posición de la oferta turística de la Comunitat Valenciana en un mundo caracterizado por una fuerte competencia.

Por ello se impulsa desde Turisme Comunitat Valenciana un programa destinado a potenciar la imagen de Comunitat receptiva y acogedora con el visitante, que es, en definitiva, el actor fundamental que sostiene la actividad económica del sector turístico y que repercute en el conjunto de la sociedad.

El turista y su impacto a través del gasto que efectúa en destino no sólo beneficia al propio sector que se nutre de sus visitas, el alojamiento turístico, la hostelería y restauración, empresas de servicios turísticos, etc., sino que afecta a otros sectores locales que se benefician igualmente de su llegada: comercio, transporte, agricultores, ganaderos y pescadores, etc. Por tanto es una actividad que repercute en el global de la población también como generadora de empleo directo e indirecto.

Por ello la imagen que se traslada a los turistas y el trato que reciben es primordial a la hora de contribuir a su satisfacción y fidelización. Al mismo tiempo representa una aportación al objetivo de incrementar la calidad y la excelencia del conjunto de la oferta turística.

En un mundo globalizado y con herramientas de comunicación al alcance de toda la población a través de las Redes Sociales, una experiencia insatisfactoria en la acogida de turistas puede generar un descenso de la reputación de un destino y de sus productos turísticos, mientras que una buena experiencia puede convertir al turista en prescriptor activo del propio destino entre sus amigos, familiares y conocidos.

Por lo tanto es necesario fomentar el buen trato, la hospitalidad, la acogida del turista durante su experiencia con el fin de, por una parte, contribuir a la calidad y excelencia de la oferta turística a través de la mejora de la atención al turista y del propio reconocimiento de la importancia de las profesiones turísticas, y por otra parte, garantizar la satisfacción en la experiencia turística que permita fidelizar al visitante y repercutir en la mejora de la imagen de marca del conjunto de la oferta turística y en definitiva de la propia Comunitat Valenciana.

La hospitalidad es el eje que debe potenciar y desarrollar la imagen de la Comunitat Valenciana, como factor distintivo, como enseña y elemento diferenciador. Pero para la consecución de dicho objetivo es necesario desarrollar una serie de acciones encaminadas a mejorar dicha imagen y, en concreto, en lo relativo a la hospitalidad.