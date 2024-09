El Ayuntamiento de Fanzara, del PP, retira la ordenanza que censuraba los murales del festival internacional de arte urbano

El Ayuntamiento de Fanzara, gobernado por el PP, da marcha atrás y retira la ordenanza municipal que aplicaba una censura previa a los murales en el festival de arte urbano que ha convertido la localidad castellonense en un referente. La presión ciudadana y los informes del Síndic de Greuges y el Consell Valencià de Cultura han conseguido que el municipio recule en una decisión que amenazaba el proyecto artístico del Museo Inacabado de Arte Urbano (MIAU).

El pleno municipal aprobó el viernes de forma extraordinaria una iniciativa para retirar la ordenanza tras nueve meses de conflicto. Con todo, el alcalde popular, Marc Diago, apuntó que no se apoyará económicamente el festival hasta que no lleguen a un acuerdo con los organizadores del MIAU. La ordenanza no se había podido impulsar dado el aluvión de alegaciones, cerca de 250, en un municipio que no llega a los 300 habitantes. El Ayuntamiento pide ahora a la organización firmar un convenio conjunto para el festival.

La asociación promotora, que celebra la caída de la ordenanza, recalca: “No se puede llevar adelante un proyecto de este tipo si el Ayuntamiento no está de nuestro lado, apoyando, ayudando y facilitando”. El colectivo artístico lamenta la actuación del Ayuntamiento “que a sabiendas de los hechos, ha mantenido la norma, provocando un enfrentamiento innecesario, socavando la convivencia vecinal que tantos años y esfuerzo ha costado de restaurar, y que ha puesto en peligro la continuidad del MIAU, un proyecto que, objetivamente, ha puesto a Fanzara en el mapa artístico nacional e internacional, un proyecto premiado en diferentes ocasiones, tanto a nivel artístico y turístico, como por su trabajo en favor de la convivencia, un proyecto que ha posibilitado la proyección cultural y socioeconómica al municipio, y que ha supuesto diez años de crecimiento para nuestro pueblo. Y lo más importante, un proyecto social sin ánimo de lucro, creado por gente del pueblo para el pueblo”.

La ordenanza municipal apuntaba: “Todas las intervenciones artísticas u obras de arte que vayan a ser pintadas, serán supervisadas previamente por el Ayuntamiento. Por ello, se deberá entregar (...) un boceto de la intervención a realizar en aras de obtener la correspondiente autorización”. El texto, cuestionado por distintos organismos, interfería en la libertad de expresión de los artistas: “No podrán pintarse en ninguna fachada del municipio frases, dibujos o similares de carácter político o cualquiera otra intervención que pueda herir la sensibilidad de las personas o de los distintos colectivos”. Nueve meses después, decae.