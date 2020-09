Iguana Teatre recupera en el Teatre Micalet la veu de les dones sacsejades per la Guerra Civil

El Teatre Micalet acull, els dies 2, 3 i 4 d’octubre, l’obra Llum trencada, una proposta de la companyia mallorquina Iguana Teatre que narra les històries de les dones sacsejades per la Guerra Civil i la Postguerra.

Guanyadora del Premi Ciutat de Palma a les arts escèniques 2018, Llum trencada enfoca el conflicte bèl·lic espanyol des d'una perspectiva de gènere, un esdeveniment que va significar la ruptura amb el pensament progressista i el soterrament de les esperances d’igualtat i llibertat de tantes dones que es van veure recloses a l’espai familiar i quotidià.

Carme Planells i Aina Salon, dramaturgues de l’obra, es van basar en el recull d’entrevistes titulat Dones republicanes: Memòria de la Guerra Civil a Mallorca, de Margalida Capellà, per construir els testimonis narrats a la peça. Aquesta font els ha permés recopilar les veus de les dones que van ser empresonades o castigades per ser “filles de”, o “dones de”, o per ser activistes i defensar les seues creences davant la repressió.

Després d’un inici temporada exitós a la Sala Planeta de Girona, aquesta obra aterra en el Teatre Micalet per continuar la seua gira. La sala valenciana arranca així la programació del mes d’octubre marcada pel show Xavi Castillo News!, la tornada de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba i els concerts de Pau Alabajos i Andreu Valor.