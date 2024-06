L'alcoiana Natàlia Gisbert guanya el Premi Enric Valor de novell·l'en valencià de la Diputació d'Alacant amb 'Després del salt'

L'obra 'Després del salt' de Natàlia Gisbert Abad ha resultat guanyadora de la XXIX edició del Premi Enric Valor de novell·l'en valencià que convoca la Diputació d'Alacant, un guardó que està dotat amb 20.000 euros.

El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentat l'obra, seleccionada pel jurat del certamen, al costat de l'autora premiada, natural d'Alcoi. Navarro ha valorat el nivell dels tretze treballs que han concorregut a aquesta edició i ha recordat “el compromís d'aquesta institució amb la cultura en general, i amb la literatura en valencià en particular, per a transmetre a la societat la riquesa de les nostres arrels”.

Com ha explicat la pròpia Natàlia Gisbert, l'obra guanyadora -la seua segona novel·la- és un thriller psicològic ambientat a Alcoi i en l'espectacular salt d'aigua que dona nom a la novel·la i des del qual arranca la investigació de la mort d'una jove. El jurat d'aquesta edició ha estat presidit per Navarro i ha comptat com a vocals amb Rafael Poveda, escriptor i enòleg; Isabel Marcillas i María Ángeles Francés, doctores en Filologia Catalana; Vicent Ferrán García Perales, professor titular de la Universitat CEU Cardenal Herrera; Carol Borrás, llicenciada en Comunicació Audiovisual; i el filòleg Carlos Ferrer.

La novel·lista guardonada (Alcoi, 1990) és pediatra resident a l'Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant des de fa quatre anys. En l'àmbit literari, Gisbert Abad va rebre el premi Ciutat d'Alcoi de Novel·la Isabel Clara Simó amb 'Vi i veritat', la seua primera obra i va participar amb 'Un rècord d’infantesa' en la campanya per al foment de la lectura de la Fundació Bromera de 2021. Gisbert s'ha mostrat sorpresa i molt agraïda amb aquest renaixement de la Diputació que “suposa un gran suport per als escriptors novells i ens anima a continuar creant”.

D'altra banda, el diputat de Cultura ha confirmat que després de l'estiu s'organitzarà una gala de lliurament a Castalla, ciutat natal d'Enric Valor, i ha recordat també que el termini de presentació de novel·les corresponent a la XXX edició romandrà obert fins al pròxim 30 de novembre.