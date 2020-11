‘La mort de Guillem’ guanya el premi a millor llargmetratge dels Premis de l’Audiovisual Valencià

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual han organitzat la tercera edició dels Premis de l’Audiovisual Valencià. A l’acte han assistit el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo; la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit; el president de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, Pep Llopis; el director general de l’IVC, Abel Guarinos; el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, José Luis Moreno; i representants de diferents institucions valencianes.

La cerimònia, en la qual s’han retut sengles homenatges a Luis García Berlanga i Ennio Morricone, ha estat conduïda per la presentadora Núria Roca. Els grups La Fumiga i Peter Gun & The Paper Hats han posat el toc musical a la gala.

L’actriu Empar Ferrer ha rebut el Premi d’Honor que atorga Cultura de la Generalitat per la seua extensa trajectòria i la profunda vinculació al sector audiovisual valencià. Cal recordar que Empar Ferrer ha interpretat multitud de papers en pel·lícules i sèries de televisió. Pel que fa al cinema compta amb una trajectòria que comprén una trentena de pel·lícules com ‘Con el culo al aire’, ‘Que nos quiten lo bailao’, ‘Celos’, ‘Soldados de Salamina’, ‘Volavérunt’, ‘El corazón del guerrero’, ‘Flores de otro mundo’, ‘Solas’, ‘El viaje de Carol’ o ‘Las 13 rosas’.

Pel que fa als seus treballs en sèries de televisió, té també una llarga trajectòria en papers en més d’una vintena de títols entre els quals hi ha: ‘Amar en tiempos revueltos’, ‘Hospital Central’, ‘Les moreres’, ‘Negocis de família’, ‘Gran Reserva’, ‘La que se avecina’, ‘Aquí no hay quien viva’, ‘El tiempo entre costuras’ o la recent ‘El pueblo’.

Guardonades i guardonats en 22 categories

Una de les pel·lícules que tenia més nominacions, ‘La mort de Guillem’, de Lastor Media / Som Batabat / Suicafilms / Televisió de Catalunya / À Punt Mèdia, ha obtingut el premi a millor llargmetratge. Ha aconseguit dos guardons més: un per a Glòria March, com a millor actriu protagonista; i l’altre per a Alfred Pérez-Fargas i Roger Danès pel millor guió.

En la categoria de millor llargmetratge documental el premi ha recaigut en ‘The Mistery of the Pink Flamingo’, de Los Hermanos Polo i Japonica Films. Aquest títol s’ha endut dos guardons més: el de millor direcció artística per a Carla Fuentes; i el premi a millor so per a Leticia Argudo.

‘La boda de Rosa’, que també eixia com a una de les favorites, s’ha fet amb els premis a millor direcció per a Icíar Bollaín i el premi a millor direcció de producció per a Cristian Guijarro.

La pel·lícula ‘Coses a fer abans de morir’ ha aconseguit quatre guardons. Un ha estat per a Sergio Caballero com a millor actor principal; Cristina Fernández Pintado i Àngel Fígols han guanyat els premis a millor actriu i millor actor de repartiment; i Jose Zapater i Noelia Pérez s’han endut el premi a la millor música original.

‘Un cercle en l’aigua’ ha tingut dos premis, un pel treball d’Inés Liverato, que ha guanyat el premi a millor vestuari; i l’altre per a Vicen Beti i Fina Espert a millor maquillatge i perruqueria.

Sara Marco Caballero ha obtingut el premi a millor muntatge i postproducció per ‘Lobster Soup’; i Celia Riera ha estat la guardonada a millor direcció de fotografia i il·luminació pel seu treball en ‘La receta del equilibrio’.

El jurat ha atorgat el premi a la millor sèrie a ‘Parany’, de Pro Ficció TV, SL; ‘La memòria rescatada’, de Los Sueños de la Hormiga Roja SLU, ha obtingut el guardó a millor sèrie documental; el premi a millor curt de ficció ha recaigut en el títol ‘Stanbrook’, de Nakamura Films, SL i Nephillim Producciones, SL; el millor curt documental ha estat ‘Apache’, de Calibrando Producciones, SL; el premi a millor curt d’animació ha estat per a ‘Rutina, la prohibición’, d’Hampa Studio, SL; i el premi a millor videojoc l’ha obtingut ‘Summer in Mara’, de Chibig.