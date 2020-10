Reyes Ruiz revisa los estereotipos del género juglaresco en ‘La Pícara de Sevilla’

El decreto del estado de alarma se llevó por delante el estreno absoluto de La Pícara de Sevilla, previsto para el 20 de marzo en Sala Russafa. El teatro se comprometió a recuperar la obra en su programación cuando reabrieran y, siete meses más tarde, del 30 de octubre al 1 de noviembre, “por fin Reyes Ruiz sube al escenario del centro cultural para dar vida a un divertido espectáculo escrito por ella y que supone todo un viaje sin salir del patio de butacas”.

El Festival Sagunt a Escena acogió su estreno absoluto en agosto, con buena respuesta por parte del público y crítica. “Ese primer contacto con los espectadores nos sirvió para pulir algunos detalles y hacer todavía más redonda la obra”, comenta la dramaturga y actriz, quien da vida a 12 personajes sobre las tablas en “un camaleónico ejercicio actoral”.

El montaje traslada a los espectadores a los caminos de la España del siglo XVII, un terreno “vedado” para el género femenino, pero donde “también hubo aventureras, espadachines, conquistadoras y buscavidas que desafiaron las normas y, ataviadas como hombres, encontraron en ellos la vía de escape a la cárcel que les suponía la vida doméstica”. Inspirándose en personajes reales y en novelas que reflejan la época - como Lazarillo de Tormes, El Buscón o La Lozana Andaluza- nace La Pícara de Sevilla, para hacer una revisión del género juglaresco con perspectiva de género.

“La idea de esta obra vino porque no me gustaba el estereotipo de pícara que se reflejaba en los libros de la época. Tenían maldad, mientras que al pícaro se le presentaba con una calidez humana que le hacía caer simpático”, afirma.

Huyendo de un marido explotador, La Pícara de Sevilla se echa a los caminos valiéndose de su gracia, su voz y su astucia para forjar su propio destino. “Entonces las mujeres no podían salir de casa solas. Por ejemplo, las violaciones en grupo estaban a la orden del día y su única penalización era una multa que se destinaba al marido, para compensarle por la afrenta de que su esposa ya no estuviera limpia”, comenta esta sevillana con 25 años de experiencia en la escena valenciana que ha tirado por la comedia para denunciar situaciones como ésta, que demuestran que la protagonista de la obra no está tan lejos de las mujeres de hoy día.

La Pícara va recorriendo senderos como los de la Andalucía del Renacimiento y Barroco en un divertido monólogo, aderezado con canciones en directo creadas por el galardonado Pep Llopis, compositor habitual de Ananda Dansa. La música y la ambientación sonora transportan al público y se convierten en una herramienta para con la que narrar parte de la acción. Pero, sobre todo, sitúan a los espectadores en el contexto de la época y marcan el avance de esta propuesta única, una insospechada ‘road movie’ juglar.

Un estilo personal y crítico

Durante casi tres décadas, Reyes Ruiz actuó en múltiples producciones públicas y privadas de la escena valenciana y nacional, trabajando en varios montajes de Teatres de la Generalitat y en proyectos de directores como Miguel Narros, Toni Tordera, Jaime Pujol, Vicente Genovés, Pedro Álvarez Ossorio o Hadi Kurich, entre otros.

Pero al llegar a los 50, se dio cuenta que quería contar sus propias historias, aprovechando sus estudios en filología y su profundo conocimiento del mundo del teatro. Era el momento de probar a escribir una obra y en 2017 creó su propia compañía para estrenar su primer monólogo Mari, palante que también hacía un retrato de la condición femenina desde el humor, acompañada de canciones en directo. Una propuesta que pasó por el escenario de Sala Russafa, dentro de la programación especial del ‘Día de la Mujer’.

“La experiencia fue tan bonita, tan enriquecedora, que la gente me preguntaba cuándo estrenaría un nuevo espectáculo. Así que recuperé el viejo proyecto de reparar la visión de los personajes femeninos en las novelas del Siglo de Oro. Así surgió La Pícara de Sevilla, que retoma la fórmula del anterior espectáculo, señala la dramaturga.

Ruiz reconoce que contar historias de mujeres desde su voz de mujer, es lo natural para ella. “Además, me parece fascinante el reto de captar al espectador con una puesta en escena muy sencilla, basándome en la palabra, apoyándome en la música, usando el humor para tender puentes, pero sin miedo a mencionar temas que podrían parecer delicados”, explica Ruiz.

Un estilo personal que volverá al escenario del centro cultural de Ruzafa esta semana, dentro del ‘Cicle de Companyies Valencianes’ de Sala Russafa, que cada temporada dedica buena parte de su programación a la creatividad de los artistas de la Comunitat Valenciana.