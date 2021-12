Mónica Oltra ante el avance de la COVID en la Comunitat Valenciana: "Antes de pensar en nuevas medidas hay que cumplir las que hay"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que "antes de pensar en nuevas medidas" contra el coronavirus hay que cumplir las que existen, pues si se cumplen "estrictamente" se deberían poder controlar los contagios.

"Lo que marcará que haya medidas adicionales será sobre todo la resiliencia del sistema sanitario", como la situación de las hospitalizaciones, de los ingresos en UCI y de la atención primaria, ha dicho Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Respecto a cuál sería el "horizonte temporal" o el "momento de inflexión" para adoptar nuevas medidas, como por ejemplo ampliar los locales que exigen el pasaporte COVID, ha indicado que será cuando así lo decida la Conselleria competente en la materia, la de Sanidad, momento en que se convocaría la Interdepartamental de la Generalitat sobre la pandemia.

Oltra ha señalado que de momento no hay convocatoria de la Interdepartamental, pero puede reunirse "en cualquier momento" porque "la realidad es muy cambiante" y evoluciona todo muy rápido, y ha insistido en que "no se puede bajar la guardia", porque las vacunas "no son infalibles" y tienen un porcentaje de cobertura determinado.