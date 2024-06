La publicidad de la Iglesia católica en la parrilla televisiva de La Sexta

A dos semanas de concluir la campaña de la renta 2024, la Iglesia Católica apura las últimas oportunidades a su alcance para tratar de influir en los contribuyentes, con el objetivo de recaudar más a través de la famosa X de la Iglesia en la declaración de renta.

La Iglesia invierte alrededor de 5 millones de euros anuales en publicidad cuyo objetivo es absolutamente recaudatorio. En 2022 ingresó 360 millones de euros con la X de la Iglesia: un dinero que, gracias a esas equis, se desvió a las manos privadas de la jerarquía eclesial en vez de aumentar los fondos públicos para educación, sanidad, servicios sociales y otros servicios públicos.

Para esta campaña impositiva, la Iglesia ha producido un audiovisual publicitario para animar a marcar la X de la Iglesia con la intención de generar en el espectador la falsa impresión de objetividad y veracidad de su mensaje, presentándolo con formato de documental. En este audiovisual se nos cuenta que un grupo de personas, que dicen no haber marcado hasta ahora la X de la Iglesia, viajan cada día, durante una semana, en un autobús fletado por la Iglesia para conocer los diferentes proyectos sociales que supuestamente se financian con el dinero recaudado por la X de la Iglesia. Los supuestos ciudadanos y ciudadanas reales del autobús acaban impresionados por la labor social de la Iglesia y convencidos de que este año marcarán la X en su favor.

Cuando la jerarquía eclesiástica hable del dinero gastado en publicidad en 2024, sabremos que gran parte de los 5 o 6 millones habituales se los habrán gastado en la producción y difusión de este enorme spot publicitario. Pero la Iglesia no ha tenido que pagar el total de la campaña publicitaria. Esta vez ha contado con la inestimable ayuda de una cadena televisiva. La Sexta, del grupo atresmedia, ha emitido el audiovisual en su parrilla televisiva como si se tratara de un documental más. Es posible que hasta haya pagado por los derechos de su emisión. Fue en la madrugada del lunes 17 al martes 18, a las 00:45 h. Un audiovisual anunciado previamente en los días anteriores, para que no se lo perdieran los espectadores.

No deja de sorprender que una de las cadenas televisivas de mayor audiencia, programe un falso documental repleto de publicidad engañosa. Si los programadores de La Sexta se hubieran tomado la molestia de analizar mínimamente el contenido, habrían descubierto que con el dinero que recauda la Iglesia a través de la X no se financia ningún proyecto social, ni programas de reinserción de gente que ha pasado por la cárcel, ni programas de ayuda psicológica, ni centros para personas con discapacidad, como se asegura en dicho audiovisual. No se financian centros de acogida de inmigrantes, ni centros de acogida de mujeres maltratadas. Parafraseando a una de las mujeres del audiovisual, “la Iglesia no emplea el dinero de la X de la renta en hacer un mundo mejor”. A poco que hubieran investigado (leyendo por ejemplo el Informe crítico sobre la asignación tributaria de la Iglesia católica, que elabora Europa laica anualmente, o leyendo cualquier artículo publicado a este respecto por asociaciones laicistas, o contactando con responsables de Europa laica), a poco que hubieran investigado, habrían averiguado que casi el 75% del dinero recaudado lo emplea la jerarquía eclesiástica en el pago de salarios y de la seguridad social de curas y obispos, y en gastos de funcionamiento de la propia jerarquía. El resto se reparte entre publicidad, superávit y otros conceptos y sabemos que desde 2022 la Iglesia no destina de ese dinero un solo euro a Cáritas diocesanas ni, por tanto, a proyectos sociales; podrían los programadores haber comprobado con asombro que la Iglesia ha ahorrado en los últimos años más de 122 millones de euros de lo recaudado por la X de la renta, dinero que invierte en productos financieros de alta rentabilidad aunque si cumpliera lo que dice en el audiovisual, podría haberlo empleado en proyectos de asistencia social; y habrían descubierto, con estupor, que desde 2015 a 2021 la Iglesia ha financiado con más de 42 millones del dinero de la X a 13TV, una cadena de televisión propiedad de la Iglesia católica.

No sé qué razones les habrán llevado a los programadores de La Sexta a incluir este audiovisual en su parrilla televisiva; un audiovisual que no es más que un ejercicio de publicidad engañosa. Pero lo que sí sé a ciencia cierta es que les han cedido un espacio publicitario de más de 35 minutos a los propietarios de una cadena de televisión de la competencia. Una buena forma de colaborar con la recaudación millonaria de la Iglesia Católica. Y como siempre, para la Iglesia, un negocio redondo.