Compromís pide a Sánchez actuar ya contra el 'lawfare' mientras Yolanda Díaz manda su apoyo y solidaridad a Oltra

Compromís ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe ya ante el 'lawfare' ante la “infamia” que supone la reapertura de la causa judicial contra la exconsellera de Igualdad Mónica Oltra, pues es el momento de decir “basta ya” a esta “tortura” y “persecución” política y judicial.

Así lo han trasladado a la prensa en los pasillos del Congreso los diputados de la formación valenciana, Águeda Micó y Alberto Ibáñez, para denunciar que la situación de Oltra es un caso “clarísimo” de “acoso” y “violencia política”.

Todo ello después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa contra Oltra y sus ex altos cargos en la consejería que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Ibáñez ha apelado directamente al presidente que hace poco más de 50 días mandó una carta al conjunto de la ciudadanía en la que reflexionaba respecto a tomar medidas ante la guerra judicial y que, a cuenta de esta resolución, se comprueba que Sánchez y el PSOE “llegan tarde otra vez”.

Por su parte, Micó ha proclamado que Compromís pone la “mano en el fuego” por Oltra, que padece un caso “clarísimo” de 'lawfare', y están decididos a impulsar todas las medidas necesarias para que “todo el mundo tenga derecho a ejercer la política y cargos públicos, seas del partido que seas, sin persecución y sin violentación”.

De esta forma, ha desgranado que la Ejecutiva Nacional de Compromís se reunirá para dar “apoyo una vez más” a Oltra y están decididos a hacer “todo lo que esté” en su mano para que nadie más tenga que sufrir de nuevo una situación de guerra judicial, de la que vienen alertando desde hace años. En consecuencia, espera que actuaciones contundentes contra el 'lawfare' suscite un ampio consenso político.

Esto es “gravísimo”

A su vez, Ibáñez ha denunciado que es la tercera vez que instancias superiores de justicia, “habitualmente muy politizadas”, les obligan al juez instructor que lleva “analizado absolutamente todo sin encontrar nada” a “alargar esta persecución”.

“El propio auto dice no se puede descartar que en España investigar para ver si se encuentra algo está prohibido. En España deben existir garantías de un Estado de Derecho, particularmente para aquellas personas que ponen la cara para defender proyectos políticos. Esto es gravísimo”, ha ahondado el parlamentario.

Es más, ha censurado que a raíz de esta causa todos los “poderes políticos” ya “condenaron” a Oltra “se atrevió a desprivatizar los hospitales de Valencia” y “por ser fiel y honesta” con los principios que hicieron que las izquierdas gobernaran Valencia “tras más de 20 años de corrupción”.

“Pedimos al presidente del Gobierno, pero también a los jueces,a los medios de comunicación y a todos los partidos políticos que basta ya, que dejen en paz, que dejen de perseguir, de torturar y de violentar a nuestra compañera Mónica Oltra porque no hay nada, porque nunca lo ha habido y la propia justicia en sus diferentes autos así lo ha indicado”, ha reclamado Ibáñez.

Cuestionado sobre si han podido conversar con Oltra tras esta decisión, el diputado de Compromís ha señalado que la exdirigente ha dedicido “ser muy cautelosa” y “hace bien” desde que el juez instructor decidió archivar el proceso, que ahora la Audiencia Provincial insta a reabrir. Por tanto, ha agregado que no va a ser su formación la que rompa “sus silencios”.

“No van a ganar”

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mostrado su apoyo a Oltra y ha proclamado que esta “forma de hacer política no va a prosperar”. “No van ha ganar”, ha manifestado a los medios de comunicación en los pasillos del congreso tras ser cuestionada por la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia. Díaz ha querido mandar a la exdirigente de Compromís todo su afecto y solidaridad. “Esta manera de hacer política no va a prosperar, por tanto, todo el afecto, toda la solidaridad, y no van a ganar”, ha zanjado la también titular de Trabajo.

“Absoluto respeto” a las decisiones judiciales

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestado su “absoluto respeto a las decisiones judiciales en cualquier caso” después de la reapertura de la causa contra Oltra y ha pedido no hacer “excepciones” a este respeto.

“Hace unos días manifesté mi absoluto respeto a una resolución judicial en un sentido y hoy vuelvo a manifestar mi respeto a las resoluciones judiciales en cualquier caso. Creo que merece la pena que lo hagamos siempre, que lo hagamos en cualquier caso o condición y es importante que especialmente no hagamos excepciones al respeto a las resoluciones judiciales. Punto”, ha remarcado.