Las Corts se decantan por un perfil académico y eligen a Miquel Francés como presidente del Consell Rector de À Punt

El Parlamento valenciano se decanta por un perfil académico para la presidencia del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Los grupos del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Unides Podem) han aprobado, junto con Ciudadanos, elevar la propuesta de Miquel Francés, director del máster de audiovisuales de la Universitat de València, para la gestión del órgano de Administración de los medios de comunicación públicos valencianos.

Los grupos del Botánico y Ciudadanos han optado por el perfil más académico de los tres presentados, que han defendido su trayectoria en el sector audiovisual. Francés fue seleccionado junto a Mar Adrián, que procede de las televisiones públicas catalana, balear y madrileña; y Pau Vergara, director de cine, guionista y responsable de la Cartelera Turia, por el Consell de l'Audiovisual. Es a este órgano a quien corresponde evaluar los proyectos y a los candidatos y trasladar la propuesta a las Corts Valencianes, donde se requiere una mayoría de dos tercios para avalar el nombramiento.

Francés es profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, director del Máster oficial en Contenidos y Formatos Audiovisuales, y responsable del Taller de Audiovisuales de la institución académica. Es también presidente del grupo de trabajo en Comunicación Audiovisual y Multimedia de la CRUE Comunicación (Consejo de Rectores de las Universidades Españolas) y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas Iberoamericanas y Secretario General (ATEI).

En su comparecencia ha puesto en valor su experiencia como investigador en comunicación en la universidad y la colaboración entre medios audiovisuales de las comunidades autónomas. El profesor participó en la propuesta de arranque de la corporación, en el consejo que asesoró a los diputados para elaborar la ley de recuperación del servicio público, que ha puesto en valor, elogiando el trabajo de ambas direcciones generales; la de Empar Marco y la de Alfred Costa.

Pese a su currículo académico, se ha defendido como un perfil menos institucional: “Quiero ser ejecutivo, práctico, presentarme como una persona que está en la gestión de contenidos transmedia”, ha indicado. Francés considera que la corporación debe “estar al día”, aboga por seguir trabajando en la plataforma multimedia, un player en el que alojar contenidos a la carta: “Estamos en un espacio de hibridación, es sumatorio. Las audiencias se consiguen sumando una serie de ventanas. Abrir un canal de audio para un segmento de la población es excelente”, ha afirmado. Como el resto de comparecientes, plantea la necesidad de ampliar los repetidores y los múltiplex para mejorar la recepción de la radio y la televisión, y ha manifestado la conveniencia de trabajar con el Institut Valencià de Cultura y las televisiones con las que se comparte lengua (IB3 y TV3) para producir contenidos propios. Si el pleno ratifica el nombramiento, Francés presidirá la Corporación los próximos seis años.

Costa anuncia el segundo canal de radio y una plataforma de contenidos

En la misma comisión parlamentaria, los grupos del Botánico y Ciudadanos han ratificado la propuesta del Consell Rector para que Alfred Costa continúe al frente de la dirección general de À Punt. Costa, que estará otros tres años al frente de la empresa pública, ha anunciado que durante el próximo año se impulsará una plataforma de contenidos digitales, una OTT (en inglés, Over the top), que permitirá a la vez alojar contenidos de emisión ordinaria y productos especializados, como podcasts o documentales. La propuesta ha sido bien recibida por los grupos parlamentarios, coincidiendo en que es una oportunidad de afianzar a la audiencia que no conecta con la televisión tradicional, que consume productos de nicho y en formato a la carta. También se pondrá en marcha el segundo canal de radio, especializado en contenidos musicales y culturales, una exigencia de Compromís.

En su exposición, el director general ha remarcado la necesidad de presupuesto para cumplir con los compromisos del servicio público marcados en el contrato programa. Se estima, según el análisis, que la televisión necesita 12 millones de euros más para “dinamizar el sector audiovisual”. Costa también se ha referido a los recursos extraordinarios que requiere la cobertura de tres procesos electorales durante este año -municipales, autonómicas y generales- y ha indicado que la televisión trabaja para hacer equilibrios entre las jornadas laborales y el servicio informativo.

El responsable de la radiotelevisión pública insiste en los recursos para incrementar la producción propia y participar en otros productos audiovisuales, en las alianzas con televisiones autonómicas y productoras privadas para desarrollar films, cortometrajes y documentales que luego retornen la inversión a À Punt. Costa aboga por pasar de priorizar las subvenciones al audiovisual a participar de los rodajes y poder explotar los contenidos, además de invertir en promoción para darlos a conocer. Como ejemplo, ha citado que el Festival de Cine de Málaga tiene una sección dedicada al audiovisual valenciano, una acción a seguir explorando en su segundo mandato.