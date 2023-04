Joan Ribó, en el acto de Sumar: “Estamos en política para que las cosas vayan un poco mejor para la mayoría de la población”

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que valora “muy positivamente” a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. “Estamos en política por esto: para que cada día las cosas vayan un poco mejor para la mayoría de la población”, ha defendido.

Así se ha manifestado Ribó este domingo durante el acto de presentación del proyecto político Sumar, celebrado en Madrid, donde la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado de forma oficial que se presentará como candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones.

“La valoro muy positivamente (a Díaz) por dos aspectos fundamentales: la valoro porque (en Sumar) se valora la diversidad y la valoro porque (Sumar) es una voluntad de trabajar positivamente para mejorar las condiciones de vida de la gente”, ha destacado el alcalde de València.

En esta línea, ha subrayado que la vicepresidenta segunda “refleja de una manera muy clara su voluntad de trabajar para resolver los problemas de la mayoría de la gente”. “Lo hemos visto con los ERTEs, lo hemos visto en el tema de la contratación indefinida, lo hemos visto en mogollón de cosas que, en definitiva, mejoran las condiciones de la inmensa mayoría”, ha remarcado.

Ribó ha estado acompañado por otros miembros de Compromís, entre los que se encontraban la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, y el miembro de Verds Nacho Serra.

Por parte de EUPV, han acudido la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y coordinadora general de la formación a nivel autonómico, Rosa Pérez Garijo.

Finalmente, aunque la dirección autonómica de Podem no ha participado en el acto, siguiendo la directriz de la formación morada al no ver colmada su condición de que Sumar firmara un pacto previo de confluencia, basado en primarias abiertas, sí ha asistido la diputada Naiara Davó, ex síndica de Unides Podem en Les Corts y actualmente diputada del partido.