Mazón intenta reescribir su agenda de las horas clave del día de la DANA

Las versiones contradictorias que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está dando sobre la gestión política de la DANA tienen muy preocupado a su equipo de comunicación, al Partido Popular valenciano y a su Gobierno. El presidente, que arrancó los primeros días de la catástrofe, en la que han fallecido más de 200 personas, trabajando codo con codo con el Gobierno y agradeciendo su ayuda, ha terminado por responsabilizar de la falta de información y del retraso en la respuesta a la Confederación Hidrográfica del Júcar y Aemet. Para intentar imponer el relato, mientras trata de capear como puede la logística de la catástrofe humanitaria, el PP y Presidencia de la Generalitat han puesto en marcha toda una serie de mecanismos para intentar reescribir la historia de lo que pasó el fatídico 29 de octubre de 2024. Desde argumentarios desplegados por todos los cargos públicos del partido hasta entrevistas en medios nacionales afines. De hecho, desde que ocurriera la tragedia, el presidente ha ido desactivando su agenda pública, no ha atendido a los periodistas y no ha dado entrevistas ni a la televisión pública española ni a la valenciana. Sin embargo, 13 TV o COPE, ambas pertenecientes a la Conferencia Episcopal, han contado con la presencia del presidente.

Tal y como ha pasado en otras tragedias en las que se han visto envueltas administraciones dirigidas por el PP, la imposición del relato y la reescritura de la realidad se han convertido en un objetivo prioritario. Pasó en la gestión del hundimiento del Prestige, tras los atentados del 11M y tras el accidente del metro de València en 2006. En aquella ocasión, la Generalitat llegó a contratar a una empresa externa para preparar las comparecencias de los cargos públicos en la Comisión de Investigación de las Corts Valencianes. Ahora, los avisos de las emergencias y qué hizo cada institución se intenta poner en cuestión.

Una cronología que Mazón pretende reconstruir

Tal y como ha venido contando elDiario.es, los hechos de lo que pasó el día de la DANA fueron así. La mañana del martes 29 de octubre, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tuvo un día plagado de actos. A las 8.53, el presidente pedía en su cuenta de X “prudencia en carreteras” y “mucha atención a las indicaciones de las autoridades”, con un enlace al aviso de Emergencias. El dirigente valenciano presidió el pleno del Consell a las 9 horas, que, entre otros asuntos, trató el nombramiento de Vicente Huet, un experto en festejos taurinos y alcalde de Barxeta, como responsable de Protección Civil. Posteriormente, el jefe del Consell presidió el acto de entrega a la Generalitat de la certificación de la estrategia de sostenibilidad turística por parte de Aenor, en el Palau de la Generalitat. Al mediodía, se trasladó a la otra punta de la ciudad, en la avenida de Catalunya, a presentar la estrategia de Salud Digital. Y casi a las 14 horas, el jefe del Ejecutivo autonómico se reunió con patronal y sindicatos para abordar los presupuestos de la Generalitat de 2025 que están a punto de presentarse. A partir de ahí, su agenda está en blanco, hasta que llega al primer Centro de Coordinanción Operativa Integrada (Cecopi) alrededor de las 19:30 horas, dos horas y media después del inicio de la reunión. A las 20:12, con Mazón presidiendo el órgano de emergencias se lanzó el SMS masivo a toda la población de la provincia de Valencia.

Qué hizo el presidente valenciano en esas horas es una incógnita. Su equipo ha explicado a elDiario.es que durante las 17 horas y las 18:45 horas, el presidente estuvo trabajando en el Palau de la Generalitat y puntualmente informado de lo que pasaba en el Cecopi. Mazón no se conectó por videoconferencia a la reunión pese a la gravedad de la situación, como sí que hicieron otros cargos públicos. Antes estuvo en una comida. A medida que pasan los días, el líder valenciano ha ido trazando un itinerario sobre las decisiones tomadas durante el temporal, omitiendo ese paréntesis y contradiciéndose sobre si el almuerzo que tuvo el día de la DANA fue privado o “de trabajo”.

El sábado, 2 de noviembre, el presidente había anunciado que va a pedir más medios al Estado en una reunión del Cecopi, pero esa reunión se retrasó 8 horas porque Mazón se encerró con su núcleo duro. Tras finalizar el encuentro a puerta cerrada con sus tres hombres fuertes, Mazón realizó una declaración institucional en la que reclamó que los ministros se pusieran a disposición de cinco equipos de trabajo que liderarían sus consellers. El domingo 3 de noviembre se produjo la visita de los reyes a Paiporta, junto a Pedro Sánchez, con los altercados agitados por la extrema derecha, que aprovechó la indignación de la mayoría de ciudadanos.

El lunes 4 de noviembre, la estrategia del presidente cambió. Hasta la fecha, había comparecido en el centro de Emergencias para informar de los efectos de la DANA y se limitaba a la información del desastre y evitar valoraciones o confrontación políticas. En una entrevista en la Cadena Cope, ese lunes, tras los altercados durante la visita de los reyes a Paiporta, el líder popular pasó al ataque y culpó a los organismos estatales. También elaboró una serie de explicaciones plagadas de inexactitudes. Cuando le preguntaron por las horas y la toma de decisiones, Carlos Mazón dijo que es a “las siete menos cuarto”, una hora y media antes de que se enviara la alerta a los móviles de los valencianos, cuando se le traslada la gravedad de la situación con la posible rotura de la presa de Forata. De inmediato, el presidente se desplazó al centro de Emergencias en l'Eliana. La reunión estaba en marcha desde las 17.00 horas. Las fuentes presentes en esa cita afirman que se retrasó la toma de decisiones porque hubo que explicar algunas cuestiones al presidente cuando se incorporó presencialmente.

En la misma entrevista de Cope y en otra posterior en Espejo Público, Mazón apuntó que, una vez pedida la intervención de la UME, los mandos militares se autogestionan. Así figura además en el argumentario del PP valenciano al que ha tenido acceso elDiario.es. Mazón dijo en la entrevista: “Una vez activada la UME, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos, es el propio mando operativo de la UME que si necesita refuerzos llama a Torrejón y se incorporan”. El máximo responsable de la UME desmintió ese mismo día que los militares puedan operar sin autorización política. La Generalitat pidió la UME para asistir a la localidad de Utiel, a las 15.00 horas, en la cuarta llamada que le hizo la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la consellera Pradas. En las tres llamadas anteriores Pradas había rechazado el ofrecimiento de la delegada. Ese lunes, Mazón también cargó contra la Confederación Hidrográfica del Júcar: el relato del Consell del PP es que el representante de la entidad estatal no trasladó bien la información.

El martes 5 de noviembre, una semana después del temporal, elDiario.es preguntó al equipo del presidente valenciano por una comida privada que se produjo el martes, 29 de octubre. Su equipo no negó que se diera un encuentro con este carácter. Ese mismo día, tal como publicó este diario, su equipo había indicado que, en la tarde del martes, el presidente se encontró en el Palau de la Generalitat “trabajando e informado puntualmente”. Ese mismo martes 5 de noviembre, no se ofreció a elDiario.es información sobre la duración de la comida, pero se indicó que el presidente regresó al Palau a trabajar. Todos los actos previos, de los que hay notas de prensa, están en su agenda. La comida, no. Las comidas no suelen estar salvo que sean recepciones oficiales. Según las leyes de transparencia y buen gobierno en vigor, los altos cargos deben informar si se reúnen con grupos de interés o lobbies, con un registro que los identifica como tales. La definición puede ser interpretable y la cumplen pocos altos cargos.

Este jueves, 7 de noviembre, una televisión ha preguntado al presidente por qué llegó tarde a la reunión del Cecopi del martes 29. El presidente ha dicho esta vez que “fue un almuerzo de trabajo y ya está” y que “estaba comunicado personalmente con todo lo que ocurría”. Las fuentes consultadas por elDiario.es confirmaron que la consellera de Justicia salió en reiteradas ocasiones del primer Cecopi, muy agobiada y bloaqueada, mientras trataba de contactar con Mazón telefónicamente. “La consellera no sabía qué hacer”, señalaba una fuente del Ejecutivo a elDiario.es. Presidencia de la Generalitat insistió, por su parte, a este periódico en que es la consellera de Justicia quien está al mando, y así lo indica la ley. Es Salomé Pradas la que convoca el órgano y está al frente, señalan.

En los días siguientes a la DANA, y de manera constante, la Generalitat ha insistido en que se toma conciencia del riesgo del temporal cuando se alerta de la posible rotura de la presa de Forata, pero horas antes ya se ha emitido una alerta por la Rambla del Poyo –barranco de Chiva–, el tsunami que arrasa l'Horta Sud y provoca la mayoría de las víctimas mortales de la DANA. Por la mañana, las televisiones y radios ya iban informando de las inundaciones y del temporal, con programas en directo desde las zonas afectadas. En un tuit publicado a las 13.00 horas y después borrado, Mazón negó que hubiera “alerta hidrológica” y peligro de desbordamiento pese a que su propio Gobierno lo había afirmado en redes. También dijo que la DANA se debilitaría a las 18.00 horas y se iría a Cuenca.

La Rambla del Poyo tuvo una crecida espectacular a partir de las 17 horas, pero en el Cecopi el foco siguió en el río Magro, que se ha había desbordado en Utiel, y en la Presa de Forata, que contiene ese caudal. Fuentes de la Generalitat insisten en que el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar da información contradictoria sobre los caudales. Sin embargo, la Generalitat contaba con acceso al sistema de seguimiento del caudal del barranco del Poyo con una actualización cada cinco minutos. Sobre las 20 horas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llamó desde Colombia a la Consellera de Justicia para ponerse a su disposición “ante la gravedad de la situación”. “Tras esta conversación telefónica y previa deliberación y acuerdo en el seno del Cecopi, (con presencia telemática de la Delegación del Gobierno, la CHJ, Guardia Civil y Policía Nacional y asistencia presencial de la Generalitat, Diputación de Valencia y la UME), se decide enviar el mensaje masivo a la población, que llega a las 20:11”, apuntan fuentes de Presidencia. Presidencia indica que Morán “admite a Pradas que no puede asegurarle que la presa de Forata pueda aguantar, y que hay un alto riesgo de que se rompa”. El foco sigue sobre la presa, aunque por la mañana el barranco que causaría los daños más graves ha aumentado considerablemente su caudal, con avisos emitidos por Emergencias, y ya había arrasado Chiva.