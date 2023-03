El Parlamento autonómico tumba las propuestas del PSPV para sancionar a consumidores y locales de prostitución

El Parlamento valenciano tumba las dos proposiciones de ley del PSPV para sancionar la demanda de prostitución en la Comunitat Valenciana. Los socialistas se quedan solos con el PP en la defensa del procedimiento de lectura única, la vía para que las medidas entraran en vigor este año, en el último pleno de las Corts Valencianes antes de las elecciones.

La mayoría parlamentaria ha aceptado admitir a trámite la propuesta para su debate, pero ha rechazado el procedimiento, que no admite participación pública ni enmiendas. Así, aunque las dos iniciativas presentadas superan el primer filtro parlamentario, pues la mayoría de los partidos coinciden, la disolución inminente de las Corts para las elecciones del 28 de mayo hace inviable su avance. La iniciativa, como el resto de propuestas presentadas y no aprobadas, decaerá.

El portavoz adjunto del PSPV, José Muñoz, ha instado al resto de formaciones a posicionarse sobre la prostitución y considera que “se equivocan” quienes no apoyan la medida. “Dando el primer paso para acabar con esta lacra, hoy el PSPV está acertando y el resto se está equivocando”, ha defendido.

Las propuestas del PSPV plantean modificar la ley de carreteras y de espectáculos públicos para prohibir los anuncios de prostitución o cualquier forma de sexo pagado en carreteras y para prohibir la prostitución en los establecimientos afectados por la ley de espectáculos, sancionando gravemente cualquier colaboración del local. Los socialistas remarcan que no son medidas punitivistas ni sancionan a las mujeres en situación de prostitución, sino que persiguen “al putero y al proxeneta” y abogan por considerar a estas mujeres como víctimas de violencia de género. Las medidas no tienen el apoyo de la Conselleria de Igualdad, que considera que pueden agravar el problema al clandestinizarlo.

Un informe encargado por este departamento a la Universitat Autònoma de Barcelona, elaborado por una experta en derecho penal y violencia sexual, concluye que “son desaconsejables las medidas legislativas que contemplan el abordaje de la prostitución exclusivamente desde el punto de vista punitivo y son preferibles medidas dirigidas a la descriminalización de la prostitución, a la intervención socioeducativa con potenciales clientes, a la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales, así como a la creación de políticas que faciliten alternativas laborales para quienes desean abandonar la actividad”.

Los grupos parlamentarios abogan por medidas que eviten la explotación sexual, pero no hay consenso en cómo debe ser abordada. Por ello han votado a favor de la admisión a trámite, pero no del procedimiento rápido de aprobación. “La lectura única no puede ser una herramienta para aprobar cuestiones tan estructurales y que tienen tantas vertientes” ha defendido la portavoz de Compromís, Papi Robles, que reclama un proceso de debate amplio sobre esta cuestión. Por parte de Unides Podem, el tercer socio del Pacto del Botánico, Pilar Lima critica que se presente en el último pleno, “sin proceso participativo” y se aborde “solo desde la parte punitiva”, sin “escuchar a las mujeres prostituidas”.

La portavoz del PP, Maria José Catalá, ha indicado que está de acuerdo con el fondo de la ley, pero cree que “se deja un hueco para la prostitución en el ámbito clandestino y privado”. La popular aboga por una “ley contra la trata” en general, y considera que “la tramitación es muy precaria”, sin informes del Consell ni participación pública. Finalmente, el PP ha votado a favor de la propuesta. En Ciudadanos han criticado las prisas con la tramitación pero han defendido la legalización de la prostitución, para que “quien quiera ejercerla libre y voluntariamente, lo haga”, en palabras de su portavoz, Mamen Peris. Por parte de Vox, han considerado que los socialistas actuán con “frivolidad” y buscan obtener un “rédito electoralista en este último pleno”.