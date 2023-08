Vilafamés (Castellón) acogerá la primera moción de censura tras el 28M: PSPV y Compromís arrebatarán la alcaldía al PP

Los grupos municipales del PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de la localidad castellonense de Vilafamés han registrado este lunes una moción de censura para desalojar de la Alcaldía a la popular Marisa Torlà, quien les ha acusado de abrir una “crisis institucional” en el pueblo. Se trata de la primera moción de censura en la Comunitat Valenciana tras las elecciones del 28M.

Según explican fuentes de Compromís a Europa Press, la moción se ha presentado a primera hora, tras finalizar este domingo las fiestas de Vilafamés, como aseguran que ya advirtieron que harían a la todavía alcaldesa y al resto de su equipo de gobierno.

Todo ello dos meses después de la investidura del 17 de junio, cuando el exalcalde socialista Abel Ibáñez se equivocó y no votó a Compromís a pesar de que habían cerrado un acuerdo de gobierno poco antes, tras lo que la presidenta de la mesa de edad del pleno -Marisa Torlà- no permitió que se repitiera la votación. El PSPV pidió disculpas y garantizó que pondrían en marcha el pacto cuando fuera posible.

Ahora, una vez registrada, la moción de censura se debatirá el próximo lunes 4 de septiembre en un pleno municipal extraordinario. Está firmada por tres concejales del PSPV y dos de Compromís, fruto de un pacto que establece que la nueva alcaldesa será Ana Andrada (Compromís) y el reparto de las competencias entre ambos grupos.

Tras tener conocimiento de la moción, la todavía primera edil ha comparecido en el Ayuntamiento para denunciar que “PSOE y Compromís han sumido a Vilafamés en una crisis institucional que golpea a la localidad menos de 24 horas después de haber despedido las fiestas patronales”, recoge el PP en un comunicado.

“Nosotros hemos venido a servir y lo haremos hasta que impongan este castigo indebido. Y quiero que sepan mis vecinos que me tendrán siempre para lo que necesiten, como les he dicho de forma constante durante estos dos meses”, ha manifestado, y ha exigido que el secretario general del PSPV en Vilafamés, Samuel Falomir, se manifieste porque “la política debe servir para mejorar la vida de los ciudadanos, no para servir a los intereses de los partidos”.

En redes sociales, el PP de Vilafamés subraya que en julio tomaron posesión de “un ayuntamiento totalmente abandonado y dividido”, en el que empezaron a organizar unas fiestas patronales “totalmente dejadas, sin planificar” y “sin ningún tipo de ayuda de los que lo dejaban”.

Además, aunque remarca que “siempre” sabían la intención de PSPV y Compromís de presentar una moción de censura, destaca que han contado con el apoyo de la mayoría del pueblo y que continuarán defendiendo a Vilafamés desde la oposición y con su representante Marisa Torlà como diputada provincial.

“Pataleta”

Por su parte, el portavoz comarcal de Compromís, Raül Forcadell, ha enmarcado la reacción de la alcaldesa en una “pataleta”, dado que ha insistido en que el PP tenía constancia de la moción de censura se presentaría después de fiestas “para no perturbar la tranquilidad de los vecinos”.

Unas fiestas que, ha señalado el también edil a Europa Press, “no les han salido como querían” los populares por “fallos” de organización.