🎙️Essencials [amb David Verdeguer]

Aquest episodi és especial perquè és l'últim de la quarta temporada de Sampleòpolis i darrer “Essencials”, amb el qual eixirem per la porta gran. L'honor recau en David Verdeguer, una de les figures clau que ha contribuït a situar València en el mapa de l’electrònica durant els darrers 30 anys. DJ, comunicador, promotor i activista, David també ha estat l'amfitrió de la primera festa major organitzada per aquest podcast.

David Verdeguer va començar la seua carrera com a punxadiscos l'any 1987, amb residències en sales com Terminal, Polígono III, Saxos i Rockola. En 1996 va iniciar el seu propi programa de ràdio i va col·laborar amb Digital Records fins l'any 2000, quan va obrir la tenda de discos Musicolón i va començar la seua residència a Barraca. El 2005, va crear el col·lectiu Hypnotica Colectiva, que des de 2016 compta amb el seu propi segell discogràfic, HC Records. Actualment, David regenta la botiga de discos La Discoteca K & H Vinyl Store i el dance club Killing Time, referència indiscutible per a l'escena electrònica local i on ha tingut lloc la primera festa major de Sampleòpolis fa escasses hores.

Per a tots aquells que no heu pogut assistir al Killing Time o per als qui voleu rememorar l'experiència, vos informem que al llarg de tot l'estiu, des del 7 de juliol, cada diumenge compartirem una de les sessions dels artistes participants en la festa major, als qui des d'ací enviem els nostres agraïments sincers; Lucía Gea, Alberto Sola, i, com no, la família del podcast Viatge Electrònic Dosha, Monqui, Lauseek, Obak, Hari Hari i Takk Iori.

Recordeu que podeu subscriure-vos i escoltar aquest programa i tots els anteriors a la web de sampleopolis.com i a les plataformes de podcasts habituals: Ivoox, Spotify i Apple Podcasts. Ens retrobem l’1 de setembre amb la cinquena temporada d’aquest podcast, que òbviament vindrà carregada de bones històries i, sobretot, de la millor música.

Fins a eixe moment, us desitgem el millor dels estius i unes merescudes vacances en companyia dels dj sets de la festa major de Sampleòpolis, disponibles a partir del 7 de juliol.

Tracklist Sampleòpolis T4E10 Essencials [amb David Verdeguer]

00. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people (Arular, 2005)

01. Maurice Ravel - Bolero (1928)

02. György Ligeti - Atmospheres (Music From 2001: A Space Odissey, 1968)

03. Pink Floyd - On the run (The Dark Side Of The Moon, Capitol Records, 1973)

04. Mike Oldfield - Tubullar Bells (The Exorcist Sound Track, Warner Bros, 1974)

05. Jean Michelle Jarre - Oxygène Part II (Oxygène, Disques Dreyfus, 1976)

06. Space - Magic Fly (Magic Fly, Disques Vogue, 1977)

07. Giorgio Moroder - Night Drive (American Gigolo´s Original Soundtrack Recording, Polydor, 1980)

08. Visage - Fade to gray Extended Version (1980) (The Wild Life, The Best of Extended Versions and Remixes 1978 to 2015, Steve Strange Collective, 2017)

09. Simple Minds - Theme for the great cities (Sons and Fascination/Sister Feelings Call, Virgin, 1981)

10. Kraftwerk - Tour de France (1983) (François Kevorkian mix; Kling Klang Music - EMI, 1999)

11. Section 25 - Looking for a hilltop (Megamix) (From the hip, Factory, 1984)

12. A Split Second - Rigor Mortis (Extended) (Take This And Shove It, Antler Records, 1987)

13. Tom Salta - The Lost Boy (Fright Night Remix) (The New Generation, More Music Records, 1990)

14. A Homeboy a Hippie, a Funki Dredd - Total Confusion (Heavenly Mix) (Tam Tam Records, 1990)

15. Underground Resistance - The Final Frontier (Archer Record Pressing, 1992)

16. Naghacian - Dawn Of Emptiness (Frankfurt Beat, 1993)

17. TLT - Kubik (Xtra Nova, 1997)

18. Plastikman - Consume (Consumed, M_nus, 1998)

19. Leila - Space Love (Rephlex, 1998)

20. Jeff Mills - The March (Blue Potential (Live With Montpellier Philharmonic Orchestra), Satélite K, 2005)

21. Voidloss - Meat Hook Beauty (Labrynth Records, 2009)

22. Donato Dozzy - Vaporware 07 (Plays Bee Mask, Spectrum Spools, 2013)

23. Siarem - Industrial Machinery (Estrato Aurora Remix) (Hypnotica Colectiva Records, 2017]