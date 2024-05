La enseñanza pública se defiende

Huelga general educativa

La escuela pública valenciana se echa a la calle contra la política del PP y Vox

Cuesta creer que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como aquel señor Jourdain de la obra de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo, esté convencido de que los demás profesan una ideología y él no, que los demás hacen política y los suyos no. Sin embargo, en las Corts Valencianes, ante la huelga de la enseñanza pública, no tuvo empacho en cargar contra las organizaciones convocantes con el argumento de que la huelga era política y que “la ideología en las aulas se ha acabado”.

Es más verosímil creer que el PP, desde su Gobierno bipartito con Vox, difícilmente podía llegar a esperar que no tuvieran respuesta unas medidas como las aplicadas por el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y una norma en tramitación en la Cámara autonómica denominada “ley de libertad educativa” que ha sido calificada en un informe de la Universitat de València de “innecesaria, discriminatoria y regresiva” porque, “invocando el valor supremo de la libertad de elección lingüística, arrincona en la práctica a los valencianohablantes, que no podrán hacer valer sus derechos”.

Había un buen puñado de motivos para la protesta de este 23 de mayo. Miguel Giménez recogió en un artículo las razones para la huelga general educativa, cuyos objetivos se centraban en la exigencia de la retirada de la proposición de ley impulsada por PP y Vox en las Corts Valencianes, la eliminación del distrito único o la reversión de los recortes en las inversiones del Pla Edificant y del número de aulas en Infantil, Primaria y Escuela Oficial de Idiomas, entre otras cuestiones.

La Plataforma per l'Ensenyament Públic, que agrupa a sindicatos como STEPV. CC OO, UGT y CGT, a asociaciones de madres y padres integradas en FAMPA o en la confederación Gonzalo Anaya y a entidades como Escola Valenciana, cifró en un 68% el seguimiento de la huelga entre el profesorado en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Una participación notable, que la Conselleria de Educación rebajó al 21,4%%.

Más allá del seguimiento del paro, la movilización de la enseñanza pública se hizo visible por la mañana en manifestaciones multitudinarias que discurrieron por las calles de diversas ciudades. En la de València, se coreaban lemas como “Educació pública de qualitat en valencià”, “En educació cap retallada”, “Mira Rovira, vaga educativa” o “Conseller dimissió”. Los participantes portaban pancartas con lemas como “'Stop retallades a l'escola publica”, “Educació sense censura” y “No ens toqueu la llengua”, en un colorido resumen de los motivos de un malestar que los convocantes avisan de que se reflejará en más acciones “si el Consell no reacciona”.

Por la tarde, las manifestaciones adquirieron un tono más ciudadano. Las protestas, que incidieron en criticar los recortes de la oferta de aulas y de inversiones en la reforma y rehabilitación de centros docentes, recorrieron las calles de València, Alicante, Castellón, Elche, Gandia, Puerto de Sagunto, Torrevieja, Alcoi, Alzira, Petrer, Ontinyent o Dénia.

El PSOE arranca la campaña europea en València

Pedro Sánchez frente a “la coalición reaccionaria”

Los socialistas escogieron la ciudad de València para el inicio de su campaña de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. En un acto en la Rambleta en el que participaron la cabeza de lista, la ministra Teresa Ribera, el expresiente José Luis Rodríguez Zapatero y la también ministra y líder del PSPV, Diana Morant, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alentó a hacer que “retroceda la coalición reaccionaria en España y en Europa” y puso como contrapunto “la justicia social y la igualdad de oportunidades como base del modelo europeo”. El líder del PSOE señaló: “No quiero la Europa de Aznar, de Feijóo, de Ayuso y de Abascal”: Y recordó: “Cuando Europa se tambaleó fue con las tijeras de los hombres de negro, imaginaros lo que pasará si vuelven pero esta vez con la motosierra de la ultraderecha”.

