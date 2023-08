Varios toros se escapan del camión que los transportaba tras sufrir un vuelco en la A-3

🐂 @BombersValencia s’ha mobilitzat a accident a A3 a l’altura de l’eixida de Buñol.



Es tracta d’un camió que anava ple de bous i ara es troben dispersos per carretera auxiliar. No hi ha atrapats.



Intervenen dos dotacions de Requena amb sergent, una de Chiva i oficial Consorci.