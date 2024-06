La Universidad Polítécnica de València no firmará acuerdos con instituciones israelies que no condenen las violaciones de derechos humanos

La Universitat Politècnica de València (UPV) se ha comprometido a no firmar ningún acuerdo con instituciones, universidades o centros de investigación israelíes que no condenen de forma pública las violaciones de derechos humanos y a no prorrogar el único acuerdo bilateral existente de movilidad ERASMUS KA171.

Así lo anunciaba la UPV tras la celebración del último Consejo de Gobierno del curso 2023–2024, entre los que destacaba esta medida dentro de un comunicado institucional sobre Palestina a propuesta de la Delegación de Alumnos.

En el comunicado de la UPV sobre Palestina a propuesta de la Delegación de Alumnos, la universidad reconoce las “condiciones de vida infrahumanas” a las que están sometidos los habitantes de Gaza y establece compromisos que materializan la adhesión de la UPV al posicionamiento de la Crue Universidades Españolas publicado en mayo.

La UPV también afirma que reforzará la cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y otorgará becas para estudiantes palestinos residentes en Palestina y ayudas para que puedan seguir formación online en el grado propio de la UPV en Ingeniería de Sistemas y Gestión para Retos de Innovación.