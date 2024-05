Las universidades públicas valencianas critican que la 'ley de Concordia' del PP y Vox tiene “graves carencias científicas”

Los departamentos de Historia Contemporánea de las tres universidades públicas valencianas han consensuado una declaración que critica la 'ley de Concordia' impulsada por el PP y Vox en el Parlamento autonómico. El texto considera que se trata de una propuesta legislativa con “graves carencias científicas por el desconocimiento de los fundamentos científicos de las diferentes cuestiones que aborda”. Los autores de la declaración son historiadores del mundo universitario valenciano dedicados “desde hace décadas” al estudio y la enseñanza de la Historia Contemporánea. La propuesta de la 'ley de Concordia', alertan los académicos, supone la implementación de políticas públicas “claramente insuficientes” e “incluso contraproducentes para los objetivos buscados”.

La declaración alude a una concepción de la Historia por parte del PP y Vox “propia de un nacionalismo rancio” y “sin ningún tipo de sentido crítico”, contraria al espíritu universitario de “construir un discurso histórico riguroso y de proporcionar un conocimiento sólido y cimentado científicamente sobre el pasado”.

“En una democracia, los poderes públicos no pueden marcar a los y las profesionales de la Historia cómo ni para qué se debe hacer la Historia, ni mucho menos obligarlos a 'proteger' una determinada visión 'honorable' y nacionalista”, afirma la declaración. El texto recuerda que la Historia no es un “dogma” ni “profesión de fe” sino “debate e intercambio, no de gustos personales ni preferencias políticas, sino de perspectivas científicas y aportaciones constatables”.

La propuesta legislativa de Vox, en proceso de debate parlamentario, embiste la historiografía científica de la historia contemporánea de España de las ultimas décadas sobre el periodo de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista. La 'ley de Concordia' “demoniza la democracia española de los años treinta”, asegura la declaración de las tres universidades públicas.

“Es un consenso ampliamente aceptado en la historiografía y el hispanismo internacional que la República fue la primera forma democrática de Gobierno en la España del siglo XX”, afirma la declaración.

Por el contrario, la propuesta del bipartito valenciano liderado por el popular Carlos Mazón “no dice nada ni valora” la dictadura franquista, un término que ni siquiera cita. “Se mezclan épocas y categorías históricas bien diferentes entre si”, agrega la declaración universitaria.

“Falsa equiparación” entre dictadura y democracia

Además, el texto “jerarquiza entre terrorismos”, al centrarse en ETA y no aludir ni a la extrema derecha o la guerra sucia de los GAL o al “mayor atentado de la historia de España”, en referencia al 11-M en Madrid. Sobre las víctimas del franquismo ni siquiera aporta una “cifra aproximada” ni una “mención expresa”, lamentan los docentes universitarios. Por otro lado, la propuesta de PP y Vox “se inventa una categoría de víctimas porque no hay, históricamente, nada que pueda denominarse 'víctima de la Segunda República', por la misma razón que no tendría sentido hablar de 'víctimas de la monarquía borbónica' para las víctimas de ETA a partir de noviembre de 1975”.

La 'ley de Concordia', en definitiva, incluye una “falsa equiparación” entre dictadura y democracia. “Resulta imposible equiparar una democracia a una dictadura desde el punto de vista de nuestros valores democráticos”, concluye la declaración.