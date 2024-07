La Confederació del Xúquer inicia la retirada de peixos als embassaments de Beniarrés i Ulldecona per a garantir la qualitat de l'aigua

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, inicia la retirada de peixos en els embassaments de Beniarrés (riu Serpis) i Ulldecona (riu Sénia) amb la finalitat d'evitar una mortaldat massiva d'espècies piscícoles i garantir la qualitat de l'aigua, tant per a proveïment urbà com per a regadiu. L'organisme ha decidit adoptar aquesta mesura d'urgència donat el baix registre d'aigua emmagatzemada en tots dos embassaments, al voltant del 14% a Beniarrés i a penes un 1% a Ulldecona, i d'acord amb els resultats obtinguts en els últims mostrejos realitzats, que reflecteixen un preocupant descens dels nivells d'oxigen. També s'han intensificat les labors de control i vigilància en altres embassaments de la Demarcació, que es troben en una situació més sensible a l'efecte de la sequera, com Bellús (riu Albaida) i María Cristina (rambla de la Vídua).

L'extracció de peixos en l'embassament de Beniarrés va començar la setmana passada i, després d'uns dies de treball, l'activitat s'ha traslladat fins a Ulldecona aquest mateix dimarts. Mentre s'inicien les labors de retirada en aquesta massa d'aigua del nord de la demarcació, a Beniarrés s'obri un període de normalització de set dies, que té l'objectiu de conéixer com han incidit les primeres jornades de despescada sobre el comportament de la fauna piscícola i els nivells d'oxigen en l'aigua embassada.

D'aquesta manera, els treballs d'extracció s'aniran alternant i està previst que la setmana vinent els despesques es realitzen a Beniarrés, mentre que a Ulldecona es realitzaran labors de batimetría per a cartografiar el got de l'embassament. De moment, la previsió és que els treballs es prolonguen durant les pròximes setmanes, però no hi ha una data tancada per a marcar el final de les labors de retirada de peixos. “És la primera vegada que realitzem una actuació d'aquestes característiques i és difícil saber quan acabarem. El rendiment de pesca varia segons el dia i també es dedica molt temps a la selecció de les espècies que volem retirar”, expliquen des de la Comissaria d'Aigües de la CHX.

Les labors de retirada piscícola combinen diferents tècniques. Sobre la làmina d'aigua s'han instal·lat diversos tresmalls fixos que són revisats i buidats cada dia, mentre que en altres punts de l'embassament es realitza pesca d'arrossegament, que permet obtindre un major rendiment amb un accés directe des de les ribes. Aquests mètodes de captura s'utilitzen tant a Beniarrés com a Ulldecona, encara que en el primer també s'ha practicat la pesca elèctrica des d'una embarcació, a causa de la major densitat piscícola present en les aigües.

Cal recordar que les despescades s'estan realitzant en coordinació amb la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, administració competent en matèria de fauna, i amb una comunicació constant amb els ajuntaments de les zones d'influència dels embassaments als quals s'està actuant. També s'ha informat les principals associacions ecologistes del territori sobre la programació i execució d'aquestes labors de retirada piscícola selectiva.

Aquestes actuacions es realitzen amb l'objectiu d'evitar una mortaldat generalitzada per anòxia i prioritzant la supervivència de les espècies piscícoles autòctones. “L'objectiu és retirar la major quantitat de peixos possible, només així podrem guanyar seguretat quant a qualitat ambiental, perquè, a més, les previsions no són bones i tot apunta al fet que continuarem perdent aigua en els embassaments”, indiquen des de la Comissaria d'Aigües, al mateix temps que destaquen que els peixos retirats de l'embassament es gestionaran “segons el que s'estableix per la legislació vigent”.

Els treballs es duran a terme tenint com a base els resultats obtinguts en el seguiment de la biomassa piscícola que la Confederació ha dut a terme en els últims anys en els principals embassaments de la demarcació, utilitzant les millors tècniques disponibles de ecosondeig amb sonda multifeix, la qual cosa ha permés conéixer la biomassa piscícola disponible en cada embassament i la seua distribució per espècies.

Assegurar la qualitat de l'aigua

La decisió d'efectuar les labors de despescada s'ha pres després de conéixer els últims resultats dels mostrejos realitzats als embassaments per a conéixer els nivells d'oxigen, unes labors de control i seguiment que s'han anat intensificant des de fa unes setmanes. “Controlem els nivells d'oxigen perquè són bàsics per a la vida de la fauna piscícola, però també estem alerta amb la proliferació d'algues i l'excés de nutrients, ja que poden agreujar i accelerar el problema”, comenten fonts de la CHX.

A més de previndre la producció d'una mortaldat major, les despescades tenen un clar objectiu ambiental: assegurar la garantia de qualitat de l'aigua embassada. “Havíem d'actuar a temps, abans que començaren a aparéixer peixos morts que pogueren produir problemes en la qualitat de l'embassament per la pudrición de la matèria orgànica. Si s'haguera arribat a aquesta situació, la solució haguera sigut molt més complicada i fins i tot prolongada en el temps”, expliquen des de la Comissaria d'Aigües.

No es descarten despescades en altres embassaments

Les labors de seguiment i control també s'han intensificat en altres embassaments de la demarcació, prioritzant aquells que estan localitzats en zones amb problemes d'escassetat hídrica o bé on els problemes d'eutrofització obliguen a intensificar la seua vigilància en època de sequera. D'aquesta manera, embassaments com Bellús i María Cristina estan sent visitats regularment per a comprovar com evoluciona la qualitat de les seues aigües. “Són els embassaments que més ens preocupen perquè els nivells d'aigua emmagatzemada són molt baixos, encara que de moment els valors són de normalitat”, subratllen fonts de l'organisme.

Per aquests motius, des de la Confederació no es descarta que pròximament es puguen iniciar labors de despesque en alguns dels dos embassaments esmentats anteriorment o altres. “Estem preparats per a actuar amb la màxima celeritat possible, sempre amb l'objectiu de preservar la qualitat de les aigües i evitar una elevada mortaldat de la fauna piscícola”.