El Consorci València Interior participa en l'estudi d'un nou sistema per al reciclatge de teixits de cotó i polièster

El Consorci València Interior (CVI-V3) participa en un estudi mitjançant el qual es possibilita el reciclatge de teixits de cotó i polièster, donant-los una segona vida convertint-los en bioplàstics i polièster reciclat. L'objectiu és evitar que aquest tipus de teixits acaben incinerats o en l'abocador, davant la complexitat de separar i reciclar els diferents tipus de fibra que el componen a través de mètodes convencionals.

Aquest projecte estratègic, que pretén impulsar l'economia circular en el sector tèxtil, està coordinat per l'empresa Bespoke Factory Group i compta amb la participació del grup d'investigació en Enginyeria Ambiental (GI2AM) del departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València, dirigit pel professor Javier Álvarez; el Consorci València Interior V3, que gestiona els residus municipals de 61 municipis d'interior de la província de València; i l'Institut Tecnològic del Plàstic, AIMPLAS.

Els treballs contemplats en aquesta iniciativa, denominada Recimap, compten amb el suport de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i finançament de la Unió Europea en el marc del programa Comunitat Valenciana FEDER per al període 2021-2027.

Segons fonts del Consorci València Interior, el projecte contribuirà a una economia circular real i efectiva en aquest sector “perquè els tèxtils són un greu problema en les plantes de tractament perquè, una vegada entren en contacte amb altres residus, es fa molt difícil la seua valorització”.

La valorització d'aquests residus permetrà obtindre polièster reciclat i àcid làctic, un component essencial per a la producció de bioplàstics PLA, tots dos productes amb una gran demanda en el mercat.

Aquesta iniciativa explora una innovadora via de reciclatge que permet la separació selectiva de les mescles de cotó i polièster mitjançant la síntesi i l'ús de líquids iònics, una alternativa més sostenible des del punt de vista ambiental als dissolvents tradicionals. Les fibres de polièster es reciclaran utilitzant tècniques mecanoquímiques per a obtindre polièster reciclat. La fracció de cotó s'utilitzarà, mitjançant un procés de fermentació, en la producció d'àcid làctic, que és un component molt benvolgut per a la fabricació de plàstics derivats de vegetals i, per tant, més sostenibles.

En el desenvolupament del projecte col·laboren quatre socis que representen les principals baules del sistema d'innovació. La labor del Consorci València Interior en aquest pla és la recollida i pretractament dels residus tèxtils, mentre que l'equip d'especialistes de la Universitat de València liderarà la separació selectiva de les fibres de cotó i polièster mitjançant líquids iònics.

El reciclatge de la fracció polièster correspon a l'empresa tèxtil Bespoke Factory Group i, finalment, Aimplas, aportarà el seu ampli coneixement tècnic sobre bioplàstics per a aconseguir la producció de polímers a partir de residus de cotó.

Recimap s'alinea amb els eixos principals de l'Estratègia Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. La iniciativa respon, així mateix, a les conclusions del comité d'especialistes en Economia Circular, que aposten per una valorització més eficient dels residus mitjançant el desenvolupament de sistemes intel·ligents de recollida i classificació de residus sòlids, així com d'alternatives al reciclatge mecànic.