Elx preveu construir la passarel·la per als vianants de Altabix l'últim trimestre de l'any

L’Ajuntament d’Elx seguix avant amb la construcció de la passarel·la per als vianants d’Altabix amb l’inici del procés de licitació del projecte, que pretén connectar els sectors en desenvolupament E-4 i E-20 a l’entorn de Mesalina i la zona nova d’Altabix. El regidor de Contractació, Claudio Guilabert, ha assenyalat que esta és una “infraestructura molt esperada pels veïns, que nosaltres assumim i posem en marxa després d’estar en un calaix els últims anys”.

El projecte de passarel·la per als vianants compta amb una inversió de 3,2 milions d’euros, que s’assumiran amb fons municipals. Les obres començaran en l’últim trimestre d’enguany amb un termini d’execució de 12 mesos. “Este és un projecte reivindicat i necessari amb el qual es compromet este govern municipal. Existix capacitat per a executar-lo amb fons propis i no ho dilatarem més en el temps. Eixa és la nostra voluntat”.

Segons Guilabert, la finalitat del projecte és “donar connexió entre sectors que estan desconnectats entre ells per l’existència de la línia de ferrocarril Alacant-Múrcia. La passarel·la aportarà un acostament de veïns i usuaris que passen per la zona, acurtarà el traçat, ja que no s’hauran de vorejar les vies fèrries existents i al seu torn es farà amb seguretat gràcies al pas elevat sobre les vies”.

La passarel·la compta amb un tauler de 5,5 metres d’ample i 44 de llarg, i s’eleva a set metres del traçat del tren pels desnivells existents en el terreny. S’accedirà a ella per dos rampes des del carrer Pintor José Cañizares o en extrem sud amb escala i rampa. Esta actuació anirà acompanyada de la reurbanització de l’entorn accessible a vianants i persones amb mobilitat reduïda, bicicletes i patinets, zones verdes amb espècies vegetals de baix consum d’aigua i il·luminació led. A més, en els laterals interiors de la passarel·la s’instal·larà una malla metàl·lica de protecció que no impedirà la visió dels usuaris.