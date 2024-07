El Govern destina 32 milions a finançar 15 projectes de millora del patrimoni històric amb ús turístic de municipis valencians

El Govern, a través del Ministeri d'Indústria i Turisme, destina 32.082.747 euros a la Comunitat Valenciana per a finançar 15 projectes de millora del Patrimoni Històric amb ús turístic.

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha anunciat aquest divendres la publicació de les resolucions provisionals de la línia d'ajudes del Programa de Millora de la Competitivitat i de Dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic, per la qual 92 projectes presentats per entitats locals i comunitats autònomes rebran ajudes per valor de 208,5 milions d'euros per a millora de l'ús turístic en Béns d'Interés Cultural (BIC).

Els projectes s'han seleccionat tenint en compte característiques del destí i la viabilitat, qualitat i potencialitat turística d'aquests. Entre els criteris de valoració s'han considerat, a més, destins amb el risc de despoblació per a impulsar la seua potencialitat turística i enfortir la cohesió social i territorial.

Els 15 projectes seleccionats en la Comunitat Valenciana, publicats en les resolucions provisionals es distribueixen en quatre municipis valencians, nou de Castelló i dos d'Alacant.

A Castelló, a Sant Mateu s'intervindrà en el conjunt del Palau de l'Orde de Montesa i les restes de l'antic convent de Sant Doménec, tots dos amb un pressupost de quasi 3 milions d'euros. A Xèrica es realitzen obres de conservació, manteniment, posada en valor i rehabilitació del castell per 920.000 euros. A Culla s'abastarà un projecte de millora de la competitivitat i dinamització del patrimoni del nucli històric, amb un pressupost de 1,3 milions. A la Vall d'Uixó el projecte és el de posada en valor i museïtzació del Poblat de Sant Josep per 2,6 milions. A Cervera del Maestrat es finalitzarà la restauració del Castell-fortalesa per 2,4 milions. A Almassora s'adequarà l'entorn del Pont de Santa Quitèria per 2,9 milions. A Nules s'actuarà en la Vila Romana i en el centre d'interpretació de Benicató, amb quasi 3 milions A Sogorb serà per al projecte de dinamització del conjunt històric per 2,2 milions. I a Onda s'actuarà al parc del Algepsar per a la millora paisatgística i patrimonial del vessant sud del castell amb quasi 3 milions.

A les comarques de València s'actuarà a Llíria en el Santuari i Termes Romanes de Mura, amb 1,8 milions, i la rehabilitació i adequació de l'entorn de la muralla islàmica per 900.000 euros. A Xestalgar es faran diverses intervencions sobre el Castell dels Murones per quasi 900.000 euros. A Aiora es realitzarà la setena fase de la rehabilitació del castell.

A Alacant les intervencions es realitzarà la recuperació del castell d'Elda per quasi 3 milions. I també s'actuarà sobre el jaciment arqueològic de Santa Pola, per 2,7 milions.